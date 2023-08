Miedwiediew: Część terytorium Ukrainy wkrótce wpadnie w ręce Polski

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zasugerował w sobotę, że Moskwa przeprowadzi więcej ataków na ukraińskie porty w odpowiedzi na ataki Kijowa na rosyjskie statki na Morzu Czarnym.

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew napisał w sobotę na Telegramie, że Moskwa przeprowadzi więcej ataków na ukraińskie porty w odpowiedzi na ataki Kijowa na rosyjskie statki na Morzu Czarnym.

„Bękarci i degenaraci rozumieją tylko okrucieństwo i siłę. Najwyraźniej ataki na Odessę, Izmail i inne miejsca im nie wystarczały” – napisał Miedwiediew we wpisie na swoich oficjalnych kontach w mediach społecznościowych.

„Jeśli szumowiny z Kijowa chcą wywołać katastrofę ekologiczną na Morzu Czarnym, to powinny zrobić taką na części swojego terytorium, która wkrótce wpadnie w ręce Polski i będzie śmierdzieć jeszcze przez stulecia” – powiedział Miedwiediew.

„To będzie ostateczny wyrok dla nich w sprawie umowy zbożowej”.

W nocy z piątku na sobotę morski dron uderzył w rosyjski tankowiec SIG, który znajdował się w pobliżu Mostu Krymskiego. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy brała udział w ataku – podała w sobotę agencja UNIAN, powołując się na źródła w SBU.

Źródła agencji dostarczyły video przedstawiające moment ataku. Do ataku użyto drona morskiego z 450 kg trotylu na pokładzie.

Serwis FLASH opublikował to samo nagranie w mediach społecznościowych, powołując się na własne źródła w SBU.

⚡️At night, the SSU blew up a large russian oil tanker „SIG”, which was transporting fuel for the russian troops.

According to our sources in the SSU, the special operation followed a classic scenario: a surface drone, 450 kg of TNT, and an explosion. As a result, one of the… pic.twitter.com/pOErl4HyI7

