Patrioty dla Ukrainy – Miedwiediew ostrzega NATO

We wtorek wieczorem Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, zamieścił wpis w serwisie społecznościowym Telegram. Odniósł się w nim do wypowiedzi sekretarza generalnego NATO, Jensa Stoltenberga. Zwrócił uwagę, że mówiąc o tym, iż Ukraina zwycięży jako suwerenne, niepodległe państwo, „ale nic nie powiedział o jej integralności terytorialnej”.

„Coś jak wygra, ale najwyraźniej w nowych, mocno przyciętych granicach swojej niepodległości, a cała taka suwerenne siądzie do stołu negocjacyjnego. To już postęp” – skomentował Miedwiediew.

Były prezydent Rosji mocno skrytykował też NATO, oskarżając Sojusz m.in. o interwencje zbrojne w różnych częściach świata, „organizowanie przewrotów w suwerennych krajach, obalanie legalnie wybranych przywódców” i zabijanie tysięcy cywilów. Zarzucił też państwom NATO, że dostarczają broń „wszelkiemu motłochowi”. Dodał też, że Sojusz „wielokrotnie udowadniał”, że „działa w interesie kilku państw anglosaskich i ich popleczników”.

„Cywilizowanemu światu ta organizacja nie jest potrzebna” – oświadczył Miedwiediew. „Ona powinna pokajać się przed ludzkością i zostać rozwiązana jako podmiot przestępczy”.

W kolejnym wpisie rosyjski dygnitarz wypowiedział się jeszcze na temat możliwości dostarczenia przez Zachód Ukrainie systemów Patriot. Zagroził, że w takim przypadku mogą one od razu stać się celem rosyjskich ataków.

„Jeśli, jak wspomniał Stoltenberg, NATO dostarczy kijowskim fanatykom kompleksy Patriot razem z natowskim personelem, to oni z miejsca staną się uprawnionym celem dla naszych Sił Zbrojnych. Mam nadzieję, że atlantyccy impotenci to rozumieją” – napisał Miedwiediew. Analogiczny wpis w języku angielskim zamieścił też na Twitterze.

If, as Stoltenberg’s hinted, NATO supplies the Kiev fanatics with Patriot defense systems – as well as the alliance’s personnel – they will immediately turn into legitimate targets for our armed forces. I hope it is clear for the North Atlantic impotents

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 29, 2022