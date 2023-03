Media: Ukraina chce pozyskać myśliwce Mirage 2000, liczy m.in. na ZEA i Grecję

Ukraina ma nadzieję otrzymać co najmniej 40 myśliwców Mirage 2000, w tym od Zjednoczonych Emiratów Arabskich – twierdzi serwis Intelligence Online.

Francuskojęzyczny serwis Intelligence Online podał w poniedziałek, że z jego śledztwa dziennikarskiego wynika, iż Ukraina ma nadzieję otrzymać co najmniej 40 myśliwców Mirage 2000-9.

„Po długim procesie negocjacyjnym, który obciążył dostawcy broni pracujących dla Kijowa na kilka tygodni, Ukraina ma nadzieję na otrzymanie około 40 myśliwców Mirage” – podaje IO.

Według ustaleń tego serwisu, jest kilku potencjalnych państw-dostawców tych maszyn dla ukraińskich sił powietrznych. To przede wszystkim Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja i Grecja. Kraje te są użytkownikami myśliwców Mirage 2000.

IO podaje, że pierwsza transza tych samolotów bojowych mogłaby zostać zrealizowana przez ZEA. Nie sprecyzowano jednak, o jaką liczbę myśliwców miałoby chodzić.

Niedawno portal BulgarianMilitary.com poinformował, że według jego źródeł ukraińscy piloci są od ponad miesiąca szkoleni z obsługi Mirage 2000. Analogiczne informacje podał też francuski „Le Figaro”. Gazeta twierdziła, że szkolenia dla ukraińskich pilotów prowadzone są w bazach Mont de Marsan i Nancy. Rzekomo decyzja w tej sprawie zapadła na krótko przed oficjalną wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego we Francji 8 lutego br.

Jednak niedługo po tym francuski resort obrony zdementował doniesienia o szkoleniu ukraińskich pilotów na Mirage 2000. Podobne oświadczenie wydało ministerstwo obrony Ukrainy.

Dodajmy, że władze Francji stoją na stanowisku, że dostawa francuskich myśliwców Ukrainie nie jest tematem tabu. Paryż uzależnia jednak ewentualną decyzję w tej sprawie od trzech kryteriów: czy będą one użyteczne i efektywne dla sił zbrojnych Ukrainy, brak ryzyka eskalacji konfliktu oraz osłabienia zdolności obronnych Francji.

BulgarianMilitary.com twierdzi zarazem, że posiada informacje, iż już na początku tego roku francuski prezydent Emmanuel Macron polecił ministerstwu obrony wydać ocenę, dotyczącą możliwości dostarczenia myśliwców Ukrainie. Paryż oficjalnie potwierdził, że ukraińskie władze wystosowały prośbę o dostarczenie samolotów bojowych.

Portal ten zaznacza zarazem, że samoloty Mirage 2000 to już dość przestarzałe maszyny, opracowane ponad 40 lat temu. Ich produkcję zakończono w 2007 roku. Wyraźnie ustępują one myśliwcom F-16 czy Rafale. BulgarianMilitary.com ocenia zarazem, że szanse na to, że Mirage 2000 jednak trafią na Ukrainę, są wysokie. Miałaby o tym świadczyć praktyka Zachodu, który skłania się raczej do wysyłania Ukraińcom starego sprzętu, już wycofanego lub wycofywanego z użycia.

