Media: Trwają negocjacje na ponad 200 Rosomaków z wieżą ZSSW-30 dla Wojska Polskiego

Doniesienia medialne wskazują, że obecnie trwają negocjacje dotyczące zakupu ponad 200 KTO Rosomak z więżą ZSSW-30 dla Sił Zbrojnych RP.

W ubiegłym tygodniu portal Defence 24 poinformował o trwających negocjacjach. “Informuje, że obecnie trwają negocjacje w ramach dwóch postępowań na dostawę odpowiednio 58 egz. i 174 egz. KTO Rosomak z ZSSW-30” – przekazał portalowi rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia ppłk Grzegorz Polak.

Ppłk Polak podał także, że “obecnie realizowana jest umowa z dnia 22 maja 2020 r. zawarta pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia, a konsorcjum w składzie Huta Stalowa Wola S.A. i Rosomak S.A. na dostawy 5 kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych M120K Rak, która zakończy się w br. Pozyskanie 120 mm moździerzy samobieżnych M120G RAK realizowane będzie zgodnie z Centralnymi Planami Rzeczowymi”.

W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze wskazujące na długi czas negocjacji, w sytuacji, gdy Polska przekazała około 200 takich pojazdów Ukrainie.

Do sprawy odniósł się Tomasz Dmitruk z Dziennika Zbrojnego. “Obawiam się, że nie jest to takie proste, jak może się nam wydawać. To zamówienie ma dotyczyć m. in. wydłużonej wersji KTO Rosomak-L i wieży ZSSW-30 zintegrowanej z ppk Javelin. Z tego co mi wiadomo ani jeden ani drugi produkt nie przeszły stosownych badań w wersji oczekiwanej przez wojsko, co uniemożliwia podpisanie umowy na dostawy. Do tego mogą dochodzić kwestie prawne związane z licencjami” – napisał na platformie X.

Jak dodał, “Szkoda, że Agencja Uzbrojenia nie informuje publicznie o statucie realizacji poszczególnych, najważniejszych programów w imię zasady, im mniej powiemy, tym lepiej. Niestety, odbija się to na ocenie publicznej pracy Agencji. Zapytam o to Szefa AU w przyszłym tygodniu”.

Dmitruk kontynuował: “Choć brak tych umów również bardzo mnie irytuje, to jednak zapewne są racjonalne przyczyny tej sytuacji, a wina jak to zazwyczaj realnie bywa, jest po obu stronach. Z pewnością nie chodzi tu tylko o uzgodnienie treści umowy, ale o spełnienie warunków technicznych i prawnych, aby mogła ona zostać zawarta”.

W grudniu na uzbrojenie Wojska Polskiego zostały przyjęte pierwsze wozy KTO Rosomak wyposażone w nowy system wieżowy ZSSW-30. Uzbrojenie zostało przekazane 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich podległej 18. Dywizji Zmechanizowanej.

ZSSW-30 są wyposażone w zaawansowany system kierowania ogniem oraz uzbrojone w armaty 30 mm. Posiadają zdolność użycia amunicji programowalnej, karabiny maszynowe i wyrzutnie ppk Spike-LR.

W lipcu 2022 roku zwracaliśmy uwagę, że według oficjalnego komunikatu MON produkcja 70 wież ZSSW-30 dla KTO Rosomak będzie trwała do 2027 roku. To w przybliżeniu 5 lat, co w uśrednieniu daje jedną sztukę na miesiąc. Żeby to potwierdzić i ustalić, czy w komunikacie MON nie ma błędu, a termin podany przez ministerstwo nie dotyczy przypadkiem wszystkich 341 zakontraktowanych wież, zwróciliśmy się do MON i PGZ. Te jednak odmówiły odpowiedzi, zasłaniając się niejawnym statusem stosownego dokument.

defence24.pl / Kresy.pl