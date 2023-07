Media: na Białorusi są już ponad 2 tys. wagnerowców

Jak twierdzą blogerzy z projektu „Biełaruski Hajun”, od 11 lipca br. na Białoruś wjechało już sześć konwojów z najemnikami tzw. Grupy Wagnera, w liczbie 2-2,5 tys. ludzi. Konwoje kierują się do wsi pod miastem Osipowicze, do bazy wojskowej.

We wtorek blogerzy z projektu „Biełaruski Hajun” podali, że według ich informacji z Rosji na Białoruś w ciągu tygodnia wjechało już co najmniej 2 tys. najemników z tzw. Grupy Wagnera.

„Na Białorusi jest co najmniej 2000 najemników z Grupy Wagnera. Według naszych danych, konwoje z nimi zaczęły przybywać na Białoruś 11 lipca. Wcześniej oszacowaliśmy liczbę najemników, którzy przybyli na Białoruś nie w ramach zorganizowanych konwojów na około 200 ludzi” – twierdzą białoruscy blogerzy.

There are at least 2000 mercenaries of PMC Wagner in Belarus.

According to our data, the convoys of PMC Wagner started arriving in Belarus on July 11. Before that, we estimated the number of mercenaries who arrived in Belarus not as part of organized convoys at ~200 people.

1/3 — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) July 18, 2023

Podali też, że do kraju przybyło już co najmniej pięć konwojów, liczących „co najmniej 382-400 pojazdów”. Liczbę najemników szacują na 2-2,5 tys. ludzi. Twierdzą również, że tylko we wtorek na Białoruś przyjechały dwa konwoje, liczące 170-185 pojazdów.

The 5th convoy of PMC Wagner arrived in Belarus. According to our data, it consists of 90-100+ vehicles. The convoy is moving from the border with Russia (Dubovichka checkpoint) towards Asipovichy along the R43 highway, and then – along the M5 highway.

1/4 pic.twitter.com/mZ9ryg5oLO — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) July 18, 2023

Później zaobserwowano jeszcze jeden konwój, łącznie szósty, jadący w kierunku Bobrujska i złożony z ciężarówek z przyczepami – razem co najmniej 20 wozów.

„(…) jak wszystkie poprzednie konwoje, pojedzie na Osipowicze, w kierunku obozu Grupy Wagnera we wsi Cel” – czytamy w jednym z wpisów projektu „Biełaruski Hajun”. Znajduje się tam baza jednostki wojskowej.

PMC Wagner is arriving at the camp in Tsel village.@nytimes received fresh satellite images of the tent camp in Tsel village near Asipovichy, taken by @Maxar on July 14 and July 16.

1/5 pic.twitter.com/EM3iRQeBjv — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) July 17, 2023

Dodano, że konwój miała eskortować białoruska drogówka oraz, że na Białorusi zarejestrowano obecność samolotu Jewgienija Prigożyna – założyciela i szefa „wagnerowców”. Nie wiadomo jednak na pewno, czy on sam również przebywa na białoruskim terytorium.

At 11:05, Yevgeny Prigozhin’s business jet Embraer Legacy 600 (reg. number RA-02795) landed at Machulishchy military airfield. According to our data, the plane arrived in Belarus from St. Petersburg, Russia.

This is the 4th arrival of Prigozhin’s plane in Belarus recently.

1/2 pic.twitter.com/ZRbobKwc6l — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) July 18, 2023

Jak wynika z zamieszczonych w sieci zdjęć i nagrań wideo, w skład konwojów nie wchodzą wozy bojowe, lecz ciężarówki wojskowe i pojazdy cywilne typu pickup, van lub mikrobusy. Część z nich posiada rejestracje tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

.@belamova published a video of the 4th Wagner convoy moving at 12:30 today along the M5 highway from Asipovichy towards Tsel village.

The video shows over 50 vehicles. In total, according to our data, the convoy consists of 80+ vehicles of Prigozhin’s mercenaries. pic.twitter.com/cyZew3gFmi — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) July 18, 2023

UPD ❗️Today’s column of PMC Wagner consisted of over 100 pieces of equipment.@belamova published a video of movement of the Wagner column, which this morning was moving to the tent camp in Tsel village along the M5 highway.

1/4 pic.twitter.com/rIRqHMwDCW — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) July 17, 2023

Jak pisaliśmy, w poniedziałek litewski nadawca publiczny LRT podał, że kontyngent bojowników z rosyjskiej grupy najemniczej „Wagner” – co najmniej 60 różnych pojazdów – przybył w ostatnich dniach do obozu na Białorusi.

„Nie nazwałbym ich jednostkami, nazwałbym je grupami, które są przerzucane na Białoruś bez broni, amunicji i logistyki, liczba nie jest duża. Nie zmienia to zasadniczo sytuacji w regionie, która komplikowała się od początku agresji Rosji na Ukrainę” – powiedział w poniedziałek minister obrony Litwy Arvydas Anušauskas. Dodał, że najemnicy nie są obecnie głównym zmartwieniem Litwy. W jego ocenie, prawdopodobnie spróbują stworzyć na Białorusi bazę logistyczną dla swoich operacji w Afryce. Zaznaczył, że „zostali rozbrojeni w Rosji, odebrano im amunicję i ciężką broń”. Zapytany, ilu najemników Wagnera może przebywać w tej chwili w sąsiednim kraju, odpowiedział, że jest to „niewielka liczba”, ale nie podał dokładniejszej cyfry.

W związku z pojawieniem się najemników z tzw. Grupy Wagnera na białoruskim terytorium szef MON Mariusz Błaszczak ogłosił we wtorek przerzut na wschód Polski żołnierzy z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Jewgienij Prigożyn, założyciel i przywódca grupy Wagnera, w czerwcu zorganizował bunt przeciwko rosyjskim przywódcom wojskowym, ale później go odwołał. Po nieudanej rewolcie Kreml obiecał zezwolić bojownikom Wagnera na relokację na Białoruś, jeśli zechcą, lub podpisać kontrakt z rosyjskim Ministerstwem Obrony.

