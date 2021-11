Mateusz Morawiecki spotkał się z Angelą Merkel i Olafem Scholzem [+VIDEO]

W czwartek premier Mateusz Morawiecki spotkał się z obecną kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W Berlinie Prezes Rady Ministrów widział się również z liderem Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) oraz kandydatem na nowego kanclerza Niemiec Olafem Scholzem.

To kontynuacja serii spotkań z europejskimi przywódcami, które mają na celu koordynację reakcji państw europejskich i członków NATO na działania hybrydowe Białorusi. Oprócz sytuacji na wschodniej granicy UE, przywódcy Polski i Niemiec omówili kwestie obecnego wzrostu cen energii i gazu w całej Europie.

„Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Angelą Merkel pokazało solidarność obu krajów wobec zaistniałego konfliktu wywołanego ze Wschodu. Szef polskiego rządu podkreślił, że reżim Łukaszenki testuje unijną granicę, wykorzystując w tym celu migrantów. Według Prezesa Rady Ministrów intencja białoruskiego reżimu jest jasna i chodzi w niej o destabilizację Wspólnoty. Zapewnił, że Polska zatrzymała falę migrantów, którzy próbowali przekroczyć granicę w nielegalny sposób” – poinformowała kancelaria.

Podczas wizyty poruszono również zagadnienia z zakresu energetyki, stanowiące kluczowe znaczenie w trwającym kryzysie. Ten temat oraz występujący kryzys geopolityczny jest swoistym zagrożeniem dla ładu europejskiego.

1/2 Europe is threatened by multiple crises. Belarus, energy crisis, gas manipulations, post-COVID, fake news campaigns. Therefore our top priority must be unity through mutual understanding and focusing on fighting with upcoming challenges. pic.twitter.com/AalYPTNq95

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 25, 2021