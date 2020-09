Premier Morawiecki o Nord Stream 2: To ostatni dzwonek dla Niemiec i Unii Europejskiej

Premier Polski Mateusz Morawiecki oświadczył, że ostatnie wydarzenia na Białorusi i próba otrucia Aleksieja Nawalnego powinny być ostatnim „dzwonkiem alarmowym” dla Niemiec i Unii Europejskiej, w kwestii stanowiska wobec budowy gazociągu Nord Stream 2. Podkreślił, że powinno się zastosować sankcje wobec Rosji.

Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia na Białorusi, gdzie Putin wyraźnie grozi interwencją, i to, co zrobił Nawalnemu, powinien to być ostatni dzwonek alarmowy dla Niemiec – oświadczył Morawiecki w wywiadzie dla telewizji „Bloomberg”, który został wyemitowany we wtorek. Wyraził opinię, że wobec Rosji powinno się zastosować surowe sankcje.

Podkreślił, że działania Rosji należy stanowczo potępić. „W ślad za tym powinny iść bardzo surowe sankcje” – dodał.

Morawiecki zaznaczył, że Niemcy powinny bez zastanowienia przerwać realizację projektu, który jest destabilizujący i niebezpieczny dla Europy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert oświadczył w poniedziałek, że kanclerz Angela Merkel nie wyklucza możliwości objęcia sankcjami budowy gazociągu Nord Stream 2, który ma dostarczać gaz z Rosji do Niemiec. Sankcje miałyby być spowodowane podejrzeniem otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

W Niemczech rośnie presja względem kanclerz Angeli Merkel, aby w ramach protestu, w związku ze sprawą Aleksieja Nawalnego, wstrzymać budowę gazociągu Nord Stream 2.

W związku ze sprawą Nawalnego wielu czołowych przedstawicieli CDU wezwało kanclerz Angelę Merkel do zawieszenia budowy gazociągu. Takie zdanie deklarował m.in. przewodniczący komisji spraw zagranicznych Bundestagu Norbert Roettgen.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zdaniem minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer, która wywodzi się z partii Merkel, kwestia sankcji w sprawie gazociągu powinna zależeć od współpracy i postawy Moskwy w opisywanej sprawie – procesu wyjaśniania, co dokładnie stało się z Nawalnym.

Heiko Maas, szef niemieckiej dyplomacji, oświadczył w wywiadzie dla dziennika „Bild am Sonntag”, że w przypadku gdy w ciągu kilku dni Rosja nie wyjaśni sprawy próby otrucia Aleksieja Nawalnego, wówczas Berlin podejmie rozmowy z partnerami na temat sankcji. Wywiad został opublikowany w niedzielę. Nie wykluczył możliwości, by dotyczyły one budowy gazociągu Nord Stream 2.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że gazociąg Nord Stream 2 nie powinien zostać ukończony. Wyraził opinie, że przed jego wygraną w wyborach w 2016 roku „nikt nie słyszał o Nord Stream 2”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Kreml skomentował nagranie „rozmowy Warszawy i Berlina” o Nawalnym

Nawalny przebywa w szpitalu Charite w Berlinie. Jest w stanie śpiączki. Polityk trafił do szpitala 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Stracił przytomność na pokładzie samolotu, który leciał z Tomska do Moskwy. Do Niemiec został przewieziony na żądanie rodziny.

Niemieckie władze uważają, że istnieją „jednoznaczne dowody” na próbę otrucia opozycjonisty środkiem bojowym z grupy Nowiczok.

bloomberg.com / Kresy.pl