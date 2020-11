Marsz pamięci ofiar islamskiego terroryzmu w Wiedniu

Austriaccy patrioci zorganizowali 5 listopada w Wiedniu marsz pamięci ofiar islamskiego terroryzmu. Wzięło w nim udział ok. 250 osób.

Jak informowaliśmy, w poniedziałek 2 listopada w centrum Wiednia uderzył terrorysta powiązany z Państwem Islamskim. W wyniku ataku zginęły cztery osoby – jedna w szpitalu. Napastnik został zastrzelony przez policję. W wyniku obławy policja aresztowała w sumie 16 mężczyzn. W czwartek poinformowano, że czterech z nich zostało skazanych za przestępstwa związane z terroryzmem, dwóch za inne brutalne przestępstwa, a dwóch za usiłowanie „zabójstwa honorowego”. Zamknięto również dwa meczety, do których uczęszczał zamachowiec.

W czwartek 5 listopada ponad 250 osób wzięło udział w marszu pamięci zorganizowanym przez patriotyczną organizację „Die Österreicher“. Na banerach widniały hasłoa: „Powstrzymać islamski terror i „Powstrzymać wymianę ludności”.

My, patrioci, chcieliśmy pokazać, że pomimo zamachu terrorystycznego nie boimy się mówić o wymianie ludności i jej skutkach. W szczególności chcieliśmy wyrazić pamięć ofiar tego strasznego zamachu minutą ciszy – poinformowali organizatorzy wydarzenia.

W ostatnich tygodniach falę nożowniczych ataków o podłożu islamistycznym odnotowano we Francji. W czwartek 26 października islamski ekstremista zabił trzy osoby w bazylice Notre Dame w Nicei. Postrzelony przez policjantów został zatrzymany. W tym samym czasie inny terrorysta próbował zaatakować w Avignonie. Ekstremista został zastrzelony przez funkcjonariuszy francuskiej policji. Dwa tygodnie wcześniej muzułmański uchodźca narodowości czeczeńskiej zamordował francuskiego nauczyciela Samuela Paty’ego. Czeczen obciął głowę Paty’emu, ponieważ ten pokazał uczniom w czasie zajęć karykaturę Mahometa.

Podejrzany o przeprowadzenie ataku w Nicei zaledwie miesiąc temu dostał się na włoską wysepkę w pobliżu Sycylii. Według doniesień włoskie władze poddały go kwarantannie na dwa tygodnie na pokładzie statku Rhapsody. Następnie wypuścili go, każąc mu opuścić Włochy. Zamiast tego udał się do południowego miasta Bari w regionie Apulii, a stamtąd na początku października udał się do Francji.

W Akwizgranie w Niemczech nożownik zaatakował policjantów, którzy musieli go postrzelić. Wielka Brytania na początku tygodnia wprowadziła czwarty, „poważny” stopień zagrożenia terrorystycznego.

Po serii zamachów prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził w czwartek, że „Europa musi przemyśleć otwartą strefę Schengen, w tym solidniejszą ochronę zewnętrznych granic strefy”.

Według niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, szkoły w Niemczech mają coraz większy problem z islamizmem, narastającym wraz z rosnącym odsetkiem uczniów z rodzin muzułmańskich. Oficjalnie jest to temat tabu, a nauczyciele są pozostawieni sami sobie.

