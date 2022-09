Manipulacja ambasady Ukrainy: Publikuje zdjęcie banderowców pojmanych przez polskich żołnierzy i pisze o „przymusowych deportacjach”

Ambasada Ukrainy w Polsce użyła w niedzielę zdjęcia polskich żołnierzy z pojmanym upowcami, ilustrując w ten sposób m.in. deportacje Ukraińców w ramach akcji „Wisła”. „W drugą niedzielę września czcimy pamięć Ukraińców przymusowo deportowanych ze swoich domów na terenie granicy polsko-ukraińskiej w latach 1944–1951” – napisano na twitterowym koncie ambasady.

Ukraińska ambasada w Polsce napisała w niedzielę na Twitterze: „W drugą niedzielę września czcimy pamięć Ukraińców przymusowo deportowanych ze swoich domów na terenie granicy polsko-ukraińskiej w latach 1944–1951”. Chodziło m.in. o akcję „Wisła”. „Część deportowanych trafiła do tych południowych i wschodnich rejonów, które obecnie znajdują się pod czasową okupacją rosyjską lub na linii frontu” – dodano. Jako ilustracji użyto zdjęcia polskich żołnierzy z pojmanym UPA-owcami. Zdjęcie pochodzi z zasobów ukraińskiego IPN.

Zobacz także: „Akcja Wisła zakończyła banderowskie ludobójstwo”- Winnicki w Sejmie o skandalicznym pytaniu na maturze [+VIDEO]

„Osoby, których pamięć rodzinna już doświadczyła bólu straty domu, stracili go po raz drugi, albo spotkali się z prześladowaniem, zagrożeniem życia i zdrowia” – napisała ukraińska ambasada.

Zobacz także: Ukraina: w parlamencie złożono projekt uchwały o deportacji Ukraińców z „ukraińskich ziem” w Polsce

Wykorzystane we wpisie zdjęcie pochodzi z zasobów ukraińskiego IPN. W październiku 2020 roku skrytykował je przewodniczący Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego Eduard Dolinsky. „Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej przedstawia zdjęcie bojowników UPA aresztowanych przez polskie wojsko jako zdjęcie 'przymusowej deportacji pokojowych Ukraińców’. UPA to wojskowe skrzydło OUN, które zorganizowało masowe mordy na ponad 100 tysiącach etnicznych Polaków” – wskazał.

Ukrainian Institute of National Memory falsifies the photo of UPA militants arrested by Polish military as a photo of the «forceful deportation of the peaceful Ukrainians». UPA is a military wing of OUN which organized mass murder of more than 100 thousand ethnic Poles. pic.twitter.com/kzQazBxx1O

— Eduard Dolinsky (@edolinsky) October 22, 2020