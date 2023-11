Mafia ze Wschodu ukradła z BUW 80 XIX-wiecznych książek. “Nie tylko Rosjanie”

Za kradzież 80 cennych, XIX-wiecznych książek z BUW odpowiada grupa przestępcza ze Wschodu. Okazuje się, że “nie byli to obywatele polscy, ale też niekoniecznie wyłącznie rosyjscy”.

Była Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego Ewa Kobierska-Maciuszko była w sobotę gościem Radia WNET. Naświetliła sprawę kradzieży cennych rosyjskich książek z XIX wieku z BUW przez cudzoziemców.

“Do biblioteki może przyjść każdy, ponieważ my od początku działamy nie tylko jako biblioteka uniwersytecka, ale też jako biblioteka publiczna” – podkreśliła Ewa Kobierska-Maciuszko. Dodała, że tak też zrobili przestępcy.

Przekazała, że cudzoziemcy “mieli z naszego punktu widzenia ważne paszporty”. Zapytana, czy chodzi o paszporty rosyjskie, odpowiedziała: “Nie, nie tylko. Nie mogę tutaj wchodzić w szczegóły”. “W każdym razie nie byli to obywatele polscy, ale też niekoniecznie wyłącznie rosyjscy. Różni” – dodała.

“My nie mamy oczywiście narzędzi do weryfikacji legalności paszportu” – podkreśliła.

Poinformowała, że złodzieje zamówili opisywane egzemplarze do czytelni. “Zamówili do czytelni, po czym w tejże czytelni wycięli bloki książki i wstawili w to miejsce doskonale przygotowane atrapy” – powiedziała. Jak wskazała, “były to kopie do złudzenia przypominające oryginały”. Następnie wynieśli oryginalne bloki książek.

Odniosła się także do decyzji rektora UW, który po całej sprawie “wyrzucił na bruk w trybie natychmiastowym” niektórych pracowników biblioteki. “W tym trybie to zakrawa na lincz” – oświadczyła.

2 listopada zostało wszczęte śledztwo w sprawie kradzieży woluminów, do której doszło w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Grupa, która dokonała kradzieży według przekazanych przez służby informacji, miała także działać na Łotwie i w Estonii.

Niektóre brakujące pozycje zostały sprzedane na aukcjach w Moskwie (wszystkie ukradzione książki są pozycjami rosyjskojęzycznymi) już kilka, a nawet kilkanaście miesięcy temu. Oznacza to, że proceder trwał od dawna.

