Łukaszenko pośmiertnie odznaczył oficera KGB zabitego podczas szturmu na mieszkanie w Mińsku

Odznaczony pośmiertnie Orderem Odwagi Osobistej został funkcjonariusz Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB), starszy porucznik Dmitrij Fedosiuk.

Odpowiedni dekret podpisał w piątek prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko. Oficer KGB otrzymał tę wysoką nagrodę za odwagę okazywaną na służbie.

Przypomnijmy, że pod koniec września br. podczas siłowego wejścia do jednego z mieszkań w Mińsku doszło do wymiany ognia pomiędzy funkcjonariuszami białoruskiego KGB i mieszkańcem lokalu. W wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby: jeden z kagiebistów oraz lokator, 32-letni Andriej Zielcer (według części źródeł miał 31 lat), informatyk, którego zamierzano zatrzymać w związku ze sprawą karną dotyczącą „terroryzmu”.

Dodajmy, że po śmierci funkcjonariusza białoruskiego KGB podczas próby zatrzymania wiceminister spraw wewnętrznych Białorusi i dowódca Wojsk Wewnętrznych, Nikołaj Karpienkow, w wystąpieniu telewizyjnym zapowiedział ostrzejsze postępowanie milicjantów przy takich akcjach. Karpienkow tłumaczył, dlaczego funkcjonariusze nie zachowali środków ostrożności wchodząc do mieszkania, którego drzwi wcześniej wyłamali. „Był kobiecy głos, były groźby, że coś może się dziecku przydarzyć” – mówił wiceszef MSW twierdząc, że funkcjonariusze nie mieli broni gotowej do strzału, by „nie straszyć”. Łukaszenko powiedział później , że oficerowie KGB sami nosili cywilne ubrania. Według niego mieszkańcy kraju „źle postrzegają” i martwią się, gdy funkcjonariusze przeprowadzają kontrole w pełnym rynsztunku. „Trudno ich za to winić, chłopaki nie chcieli po raz kolejny, jak mówią, błyszczeć” – dodał prezydent Białorusi.

Niezależny portal Nasza Niwa podaje, że obecna w mieszkaniu podczas strzelaniny żona Zielcera Maria Uspienskaja została zatrzymana i jest podejrzana o „współudział” w zabójstwie kagiebisty. W czasie strzelaniny w domu nie było syna kobiety z pierwszego małżeństwa – był w tym czasie w szkole. Według Naszej Niwy Uspienskaja zbierała w przeszłości podpisy dla Swietłany Tichanowskiej, ale nie uczestniczyła w opozycyjnych protestach ze względu na syna. Nie wiadomo nic o związkach Zielcera z białoruską opozycją.

Na początku października na Białorusi zatrzymano 136 obywateli podejrzanych o znieważenie zmarłego oficera KGB.

Ceremonia pogrzebowa Fedosiuka odbyła się 1 października w klubie im. Dzierżyńskiego w Mińsku, później kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze służb siłowych, dygnitarze państwowi i zwykli ludzie. Pogrzeb odbył się z wszystkimi honorami wojskowymi na mińskim Cmentarzu Wschodnim, nazywanym „cmentarzem bohaterów”.

W rozmowie z mediami przewodniczący stałej komisji parlamentu ds. bezpieczeństwa narodowego, były szef sztabu białoruskiej armii, gen. Oleg Biełokoniew powiedział, że z takimi ludźmi, jak Zielcer czy inni, związani z białoruską opozycją, trzeba postępować ostrzej.

– Uważam, że zbyt miękko postępujemy z nimi i im podobnymi [opozycją – red.]. Dlaczego oni działają poza prawem, a my staramy się wszystko robić w ramach prawa. W ramach prawa z nimi rozmawiać, w ramach prawa ich przekonywać, a trzeba tak jak powiedział Putin „topić ich wszystkich w kiblu”, za jednego – dwudziestu, stu! – powiedział Biełokoniew.

Były szef sztabu białoruskiej armii nawiązał do wypowiedzi Władimira Putina o o czeczeńskich bojownikach w 1999 roku (ros. moczit w sortire).

Kresy.pl / belta.by / rbc.ru