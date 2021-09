Łukaszenko dla CNN: Działania polskiego rządu są szalone

Działania i oświadczenia polskiego rządu są szalone – mówił w czwartkowym wywiadzie dla CNN prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenko.

Działania i oświadczenia polskiego rządu są szalone – mówił w czwartkowym wywiadzie dla CNN prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenko. „Czy macie fakty świadczące o tym, że zmuszam tych ludzi na granicę z Polską? Nie macie i nie możecie ich mieć”.

„Polski rząd twierdzi, że uchodźcy są tam transportowani siłą i posuwa się nawet do stwierdzenia, że ​​są karmieni narkotykami, amfetaminą, aby pozwolić im przez długi czas nie spać i lepiej radzić sobie z zimną pogodą. I tak lądują w tej sytuacji w pułapce. Zaprzeczysz temu?” – pytał Matthew Chance, dziennikarz CNN. Aleksandr Łukaszenko powiedział: „To szaleństwo. Wszystko, co robi twój polski rząd, jest szaleństwem. Chcesz powiedzieć, że karmimy tych ludzi narkotykami? Podaj mi fakty! Jeśli są takie fakty, poniosę odpowiedzialność”.

„Łatwiej jest siedzieć w Warszawie i paplać o różnych rzeczach, uciekając przed Polakami przed odpowiedzialnością za własne eskapady. Konieczne jest zbadanie sytuacji. Dlaczego nie chcecie się dowiedzieć, co się dzieje na granicy? Jesteśmy na to gotowi” – mówił prezydent Białorusi. Łukaszenko mówił, że Białoruś zaprasza reporterów, aby udali się na granicę i zbadali sytuację.

„Poprosiliśmy ich, aby wrócili na Białoruś, zanim nadejdzie mroźna pogoda. Powiedzieli, że Litwini i Polacy obiecali im azyl polityczny lub inny rodzaj schronienia i na to czekają” – przekonywał Łukaszenko. „Więc czekali na rozwiązanie tego problemu od trzech miesięcy. Co mają z tym wspólnego Białorusini?” – pytał.

„Tylu ludzi tam umiera! W setkach. W drodze przez Morze Śródziemne. Tysiące ludzi dociera do Unii Europejskiej. Dokładnie tą samą drogą przeszli przez Białoruś. Nie chcą osiedlać się na Białorusi, chcą jechać do was. Ponieważ ich wezwaliście. Dlaczego ich zaprosiliście?” – mówił w rozmowie.

Dlaczego nie witacie ludzi, którzy uciekają przed wojną z krajów, które zniszczyliście?” – pytał. „Dlatego nie można winić Białorusi. Jeśli chcieliby przyjechać na Białoruś i tu zostać, a my wyrzucilibyśmy ich do Polski lub na Litwę, można byłoby na nas narzekać. Ale dzisiaj nie ma ludzi, którzy chcieliby zostać na Białorusi, ponadto wyrzucacie do nas martwych ludzi przez granicę” – mówił.

Kresy.pl/Biełta/CNN