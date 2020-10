Łukaszenko: Tichanowska sama poprosiła mnie o przetransportowanie z Białorusi

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko przekonywał, że była kandydatka na prezydenta Swietłana Tichanowska sama poprosiła o wywiezienie z kraju, a po przekroczeniu granicy została „przejęta przez agencje wywiadowcze Litwy” – poinformowała w piątek agencja informacyjna Biełta.

Jak poinformowała agencja prasowa Biełta, Aleksandr Łukaszenko przekonywał w piątek, że opozycjonistka białoruska Swietłana Tichanowska została przetransportowana na granicę z Litwą na jej wyraźnie życzenie.

„Nikt jej nie wyrzucił za granicę. To była kwestia życia i śmierci i takie było jej życzenie” – agencja cytuje Łukaszenkę.

Dodał, że ambasada Białorusi na Litwie otrzymała polecenie pomocy Tichanowskiej w przeprowadzce, w tym w poszukiwaniu mieszkania.

„Jednak szybko została przejęta przez litewskie agencje wywiadowcze. Resztę znacie” – powiedział Łukaszenko, dodając, że podczas zamieszek, które wybuchły w Mińsku po wyborach prezydenckich, kwatera Tichanowskiej była celem podpalenia, aby zrobić z niej „świętą ofiarą”.

„Plan polegał na podpaleniu kwatery głównej i zrzuceniu winy na władze” – wyjaśnił Łukaszenko, wskazując, że 120 stróżów prawa zostało zaangażowanych w specjalną operację mającą na celu zapobieżeniu tej zbrodni.

Jak poinformował białoruski prezydent, Tichanowska poprosiła o spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych i oznajmiła, że ​​chce opuścić Białoruś.

„Generalnie była tylko jedna prośba: Proszę, powiedz prezydentowi, że chcę wyjechać z Białorusi, bo stanie się coś złego. Idąc za jej życzeniem, pomogliśmy jej wyjechać na Litwę – pod ochroną i osobami, o które prosiła aby jej towarzyszyły. Kiedy powiedziała, że ​​nie ma tam pieniędzy na życie, wydałem rozkaz i 15 000 dolarów zostało wycofanych z przedsiębiorstwa państwowego i przekazanych jej” – przekonywał Aleksandr Łukaszenko.

We wtorek 11 sierpnia minister spraw zagranicznych Litwy poinformował na Twitterze, że kandydatka białoruskiej opozycji w wyborach prezydenckich przebywa na Litwie i „jest bezpieczna”.

