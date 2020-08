Szef MSZ Litwy: „Tichanowska jest bezpieczna, jest na Litwie”

Liderka białoruskiej opozycji oraz kandydatka w niedzielnych wyborach prezydenckich Swietłana Tichanowska „jest bezpieczna, jest na Litwie” – poinformował we wtorek na Twitterze minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkeviczius.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020