Lockheed Martin podpisał umowę na osiem kolejnych F-16 dla Bułgarii

Umowa dotycząca produkcji i dostawy drugiej partii wielozadaniowych samolotów bojowych F-16C/D Block 70 dla Bułgarii jest warta ponad 151 mln dol.

Departament Obrony USA zlecił koncernowi Lockheed Martin budowę drugiej partii samolotów bojowych F-16 dla Bułgarii. Chodzi o dodatkowych osiem samolotów F-16C/D Block 70, poza ośmioma już zakontraktowanymi. Całość prowadzona jest w ramach procedury Foreign Military Sales.

Wartość umowy to 151,36 mln dolarów. Prace mają potrwają do końca września 2027 roku. To oznacza 18,92 mln dolarów za samolot. Należy jednak zaznaczyć, że bułgarski rząd ogłosił wcześniej, iż łącznie 1,3 miliarda dolarów zostanie przeznaczone na osiem dodatkowych myśliwców F-16, aby Bułgarskie Siły Powietrzne dysponowały pełną eskadrę.

Dziesięć miesięcy temu Bułgaria podpisała list ofertowy i akceptacyjny (LOA) na dodatkowe F-16. Stany Zjednoczone zgodziły się na ich sprzedaż na początku 2022 roku.

Jak podaje serwis Janes.com, najnowocześniejsza wersja F-16 Block 70 jest wyposażona w silnik General Electric F100-GE-129D, a także radar typu AESA, z aktywną elektronicznie skanowaną matrycą, Northrop Grumman AN/APG-83, a także w nowy komputer misji Raytheon czy łącze danych Link 16.

W lutym 2022 roku pisaliśmy, że pierwsze dwa z ośmiu myśliwców F-16 Block 70, zakupionych przez Bułgarów od USA, trafią do Bułgarii nie w 2023 roku, ale najwcześniej w 2025 r. Pierwotnie, zgodnie z porozumieniem, Bułgaria miała otrzymać pierwsze myśliwce w tym roku, a w kolejnym jeszcze sześć, w dwóch partiach. Bułgarzy w 2019 roku zapłacili już 1,2 mld dol. za te samoloty. Łącznie mają otrzymać w ramach tej umowy osiem myśliwców F-16 Block 70, 6 w wersji jednomiejscowej i dwa w wersji dwumiejscowej.

We wrześniu 2022 roku pisaliśmy, że bułgarski rząd kupi osiem kolejnych amerykańskich myśliwców F-16 o łącznej wartości prawie 1,3 miliarda dolarów z dostawą w 2027 roku, co da w sumie 16 amerykańskich myśliwców F-16. Koszt jest podobny do kosztu pierwszych ośmiu myśliwców, ale druga partia samolotów przybędzie ze znacznie większym uzbrojeniem, większą liczbą zapasowych silników i samolotami dwumiejscowymi. Drugie osiem odrzutowców można opłacić w ratach, podczas gdy w pierwszej transakcji samoloty były opłacone z góry.

defense.gov / janes.com / Kresy.pl