Litwa: „Rail Baltica” będzie dostosowana do transportu sprzętu wojskowego

Strona litewska podkreśla wojskowo-logistyczny aspekt budowy europejskiej linii kolejowej „Rail Baltica”. Ma ona ułatwiać transport koleją na Litwę ciężkiego sprzętu wojskowego.

Litewskie Ministerstwo Łączności poinformowało, że w trakcie budowy europejskiej linii kolejowej „Rail Baltica” planowana jest budowa czterech baz logistycznych dla sprzętu wojskowego, żeby jednostki NATO, które często uczestniczą w ćwiczeniach na Litwie, mogły bez problemu dokonać przerzutu swojej techniki wojskowej.

W środę poinformował o tym portal L24.lt. Jak podano, cytowany w komunikacie litewskiego ministerstwa Karolis Sankovski, dyrektor generalny zarządzającej litewską infrastrukturą kolejową spółki „LTG Infra” przyznał, że jego firma odczuwa „ogromną potrzebę stworzenia infrastruktury odpowiedniej do transportu sprzętu wojskowego”. Tłumaczył, że Litwa jest członkiem NATO, a jednostki wojskowe z innych krajów natowskich często przyjeżdżają do tego kraju ze sprzętem wojskowym na ćwiczenia.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Kolej jest najwygodniejszym środkiem transportu na takie przerzuty, gdyż można szybko przemieszczać sprzęt bez tworzenia korków na drogach. Dlatego planując „Rail Baltica” bierzemy pod uwagę potrzeby wojska” – powiedział Sankovski.

Według litewskiego resortu łączności, trwa planowanie czterech lokalizacji logistycznych dla rozładunku i załadunku sprzętu wojskowego przewożonego koleją. Dwie takie bazy mają powstać w Kozłowej Rudzie i terminalu intermodalnym w Kownie, a jeszcze dwie – w Janowie i Poniewieżu. Każda z baz logistycznych ma być w stanie jednorazowo przyjąć nawet trzy pociągi o długości do 750 metrów, dostarczających do 300 sztuk ciężkiej techniki wojskowej. Zakończenie budowy logistycznych placów wojskowych planowane jest w 2026 roku.

Obecnie sprzęt wojskowy NATO, przewożony koleją na Litwę, przeładowywany jest do wagonów kolei szerokotorowej na granicy z Polską, w terminalu w Szesztokach. Dzięki „Rail Baltica” dostarczanie sprzętu na manewry ma być znacznie szybsze i bardziej dogodne.

Pełniący obowiązki wiceszefa litewskiego resortu obrony Eimutis Misiūnas zaznaczył, że Rail Baltica „to strategiczny krajowy projekt, który podkreśla znaczenie mobilności wojskowej i odpowiedniego systemu kolejowego dla bezpieczeństwa i obrony zbiorowej Litwy”. Uważa, że szybkie i sprawne przybycie sojuszników na terytorium Litwy wzmacnia bezpieczeństwo kraju, a zwiększenie mobilności wojskowej pozostaje jednym z głównych priorytetów litewskiego systemu obrony narodowej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Z kolei litewski wiceminister łączności Gytis Mažeika powiedział, że „Rail Baltica” jest doskonałym przykładem zwiększania bezpieczeństwa kraju poprzez rozwój infrastruktury o znaczeniu gospodarczym.

Portal L24.lt zaznacza, że „Rail Baltica” to największy od stulecia projekt infrastrukturalny w regionie bałtyckim. Nowoczesne europejskie połączenie kolejowe ma stworzyć szybką, wygodną, bezpieczną i przyjazną dla środowiska alternatywę dla transportu pasażerskiego i towarowego. Trasa będzie łączyć Tallinn, Parnawę, Rygę, Poniewież, Kowno, Wilno i Warszawę. Obecnie największe trwają na węźle kolejowym w Kownie, którego dostosowanie do potrzeb „Rail Baltica” stworzy warunki do budowy kolei dalej w kierunku Wilna i granicy litewsko-łotewskiej.

Linia kolejowa Rail Baltica to zarazem część transeuropejskiego korytarza, który w przyszłości ma połączyć Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Łączna długość trasy to 870 km. Prowadzona modernizacja ma sprawić, że linia będzie przystosowana do ogólnych standardów linii kolejowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce w ramach projektu obejmuje modernizację linii kolejowych na odcinkach Warszawa – Białystok – Ełk – Suwałki – Trakiszki na granicy z Litwą. Odcinki te znajdują się na etapie modernizacji lub będą jej przedmiotem.

W marcu br. pisaliśmy, że prezes PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) Ireneusz Merchel zapowiedział ukończenie polskiego odcinka Rail Baltica do 2027 r. Do tej pory zrealizowano 1/3 tej części projektu. Przypomnijmy, że miesiąc wcześniej podczas spotkania szefów rządów państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii w Tallinie uzgodniono, że trasa „Rail Baltica” na ich terenie ma być gotowa do 2026 roku.

Czytaj także: Spółka z udziałem Chińczyków zatwierdzona jako wykonawca Rail Baltica

L24.lt / Kresy.pl