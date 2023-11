Litwa przekazała Ukrainie systemy NASAMS

Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały zakupione przez Litwę dwie wyrzutnie przeciwlotniczych systemów rakietowych średniego zasięgu NASAMS.

Minister obrony narodowej Litwy Arvydas Anušauskas powiedział, że zakupione wyrzutnie NASAMS „zostaną włączone do jednostek kierowania ogniem Sił Zbrojnych Ukrainy, uzupełniając w ten sposób i poszerzając możliwości operacyjne systemów NASAMS podarowanych przez Norwegię i Stany Zjednoczone”.

„Nasze wsparcie pozostaje ważnym czynnikiem obronności Ukrainy. Wsłuchujemy się w potrzeby Ukrainy i wzywamy, aby usłyszeli je również nasi sojusznicy” – powiedział Anušauskas.

Jeszcze w czerwcu Litwa sporządziła pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który objął zarówno pojazdy opancerzone, jak i amunicję.

Nowa pomoc wojskowa Litwy obejmuje:

10 gąsienicowych transporterów opancerzonych M113;

2,5 miliona sztuk amunicji do broni strzeleckiej;

tysiące amunicji przeciwpancernej do granatników.

Litwini poinformowali również o zakupie dwóch wyrzutni rakiet średniego zasięgu NASAMS dla armii ukraińskiej. “Zorganizujemy również dostawę, która ma nastąpić w ciągu najbliższych trzech miesięcy” – czytamy.

Ukraińskie media zaznaczają, że otrzymanie systemów NASAMS jest elementem działań państw zachodnich, które koncentrują się obecnie na zakupie i przekazywaniu Ukrainie sprzętu i broni, mających wzmocnić obronę powietrzną. Ukraina dostaje od USA i państw NATO rakiet AIM-120, głównie w wersach B i C, które są wystrzeliwane z NASAMS. Ponieważ są one stopniowo wycofywane z użycia przez te kraje, mogą one być dostarczane Ukraińcom. Na początku roku informowaliśmy, że Kanada kupuje od USA system obrony powietrznej NASAMS, by podarować go Ukrainie.

Rok temu rzecznik Pentagonu potwierdził dostarczenie na Ukrainę dwóch systemów obrony powietrznej NASAMS. “Te systemy są na Ukrainie i są w gotowości operacyjnej” – zaznaczył.

Kresy.pl