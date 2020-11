Litwa oficjalnie z systemami rakietowymi NASAMS [+FOTO]

Siły zbrojne Litwy odebrały oficjalnie system przeciwlotniczy NASAMS od koncernu Kongsberg. Wcześniej została przeprowadzona seria szkoleń i testów. Dokument w omawianej sprawie został podpisany 30 października.

Litwa oficjalnie stała się operatorem systemu obrony przeciwlotniczej, który jest klasyfikowany na świecie jako system krótkiego zasięgu lub średniego zasięgu, w zależności od używanego typu rakiety (AMRAAM lub AMRAAM-ER). Wcześniej została przeprowadzona seria szkoleń i testów. Stosowny dokument podpisano 30 października – informuje litewski resort obrony.

„Chroniona przestrzeń powietrzna to jeden z najważniejszych czynników pozwalających sojusznikom na rozwinięcie sił w regionie, jeżeli wystąpi taka konieczność (…) Otrzymaliśmy w pełni ukompletowaną i zintegrowaną zdolność , coś czego od dawna nam brakowało w postaci NASAMS. To w pewnym stopniu wypełni najgorsze luki w obronie – bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej” – oświadczył minister obrony narodowej Litwy Raimundas Karoblis.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Litwa otrzymała systemy rakietowe Nasams

27 grudnia 2018 roku, litewskie ministerstwo obrony ogłosiło rozszerzenie swoich zdolności przeciwlotniczych, ogłaszając zakup dodatkowych naziemnych systemów obrony powietrznej NASAMS.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System / Norweski zaawansowany system ziemia powietrze) to system rakiet przeciwlotniczych średniego i dalekiego zasięgu zaprojektowany i opracowany wspólnie przez Raytheon i Kongsberg Defence & Aerospace, głównie dla Królewskiego Norweskiego Lotnictwa. Pocisk systemu NASAMS ma zasięg do 25 km. Inne źródła podają zasięg ponad 15 km, ale zależy to od zastosowanej wersji pocisku.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz też: Litwa: doradcy prezydenta związani z agentami KGB. Poseł AWPL-ZChR: to efekt braku ustawy lustracyjnej

kam.lt / Kresy.pl