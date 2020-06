Litwa otrzymała systemy rakietowe NASAMS

Według Tweeta opublikowanego przez Litewskie Siły Zbrojne 19 czerwca, Litwa przyjmuje pierwsze systemy rakietowe dalekiego zasięgu NASAMS. Litwa ogłosiła zakup systemów jeszcze w 2018 roku.

Jak poinformowały Litewskie Siły Zbrojne we wpisie na portalu społecznościowym, do kraju przybywają już pierwsze komponenty systemu rakietowego NASAMS, w sprawie którego porozumienie podpisały litewskie i norweskie ministerstwa obrony.

Zobacz też: Litwa: doradcy prezydenta związani z agentami KGB. Poseł AWPL-ZChR: to efekt braku ustawy lustracyjnej

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

27 grudnia 2018 roku, litewskie ministerstwo obrony ogłosiło rozszerzenie swoich zdolności przeciwlotniczych, ogłaszając zakup dodatkowych naziemnych systemów obrony powietrznej NASAMS.

Zgodnie z umową podpisaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej i norweskiego producenta NASAMS system zakupiony przez Litwę jest nowy, z wyjątkiem wyrzutni, które były wcześniej używane przez Norweskie Siły Zbrojne, a obecnie przechodzą modernizację. Systemy zakupione z Norwegii wykorzystują wyprodukowane w USA pociski zdolne do niszczenia samolotów i pocisków przeciwnika oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System / Norweski zaawansowany system ziemia powietrze) to system rakiet przeciwlotniczych średniego i dalekiego zasięgu zaprojektowany i opracowany wspólnie przez Raytheon i Kongsberg Defence & Aerospace, głównie dla Królewskiego Norweskiego Lotnictwa. Pocisk systemu NASAMS ma zasięg do 25 km. Inne źródła podają zasięg ponad 15 km, ale zależy to od zastosowanej wersji pocisku.

Zobacz też: Litwa: doradcy prezydenta związani z agentami KGB. Poseł AWPL-ZChR: to efekt braku ustawy lustracyjnej

Standardowa jednostka NASAMS ma budowę modułową, składającą się ze stanowiska dowodzenia, aktywnego radaru Sentinel, pasywnego czujnika elektrooptycznego i podczerwieni oraz szeregu wyrzutni pocisków rakietowych z pociskami AMRAAM (amerykański kierowany pocisk rakietowy średniego zasięgu). Zwykle cztery jednostki NASAMS są połączone w sieć batalionową.

Pierwsza wersja NASAMS używana przez norweskie siły zbrojne została uaktualniona do poziomu NASAMS 2 i działa od 2007 roku.

Zobacz też: Polska i Litwa otworzyły granicę

Kresy.pl/Army Recognition