Legalny pobyt Ukraińców w Polsce przedłużony do 2024 roku. Prezydent podpisał ustawę

Podpisana przez prezydenta nowelizacja specustawy o pomocy Ukraińcom przedłuża im pobyt w Polsce do 2024 roku, a także m.in. nakłada na nich obowiązek posiadania numeru PESEL i przyznaje możliwość wielokrotnego przekraczania granicy polsko-ukraińskiej.

W maju br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Sejm przyjął ją w połowie kwietnia.

Według informacji opublikowanej na stronie KPRP, nowelizacja wydłuża termin legalnego pobytu obywateli Ukrainy, będących uchodźcami – tj. osób, które od dnia 24 lutego 2022 r. przybyły legalnie do Polski z terytorium państwa ukraińskiego w związku z rosyjską agresją. Dotąd był to 24 sierpnia br. Zgodnie z nowelizacją, termin legalnego pobytu Ukraińców został przedłużony co do zasady do dnia 4 marca 2024 roku.

W przypadku osób, przede wszystkim dzieci i młodzieży, które uczą się w szkołach i na uczelniach w Polsce lub zdalnie w ukraińskim systemie edukacji, termin ten przedłużono do końca roku szkolnego 2023/2024, tj. do 31 sierpnia 2024 r., względnie do końca września przyszłego roku w przypadku osób przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Jednocześnie, wydłużone terminy dotyczą też rodziców lub opiekunów uczących się niepełnoletnich dzieci.

W związku z tymi zmianami, odpowiednio wydłużono też pozostałe terminy dla uchodźców z Ukrainy. Dotyczy to np. terminów nadawania obywatelom Ukrainy numerów PESEL, tymczasowego wykorzystywania obiektów na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, okresów ważności wydanych obywatelom Ukrainy wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca czy dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” itp. Jednostki samorządu terytorialnego będą też dłużej finansować dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy to np. zakupu podręczników. Przedłużona zostaje też możliwość prowadzenia dodatkowej nauki języka polskiego w grupie międzyszkolnej czy przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom.

Serwis ukrainianinpoland.pl przypomina też, że zgodnie z nowelizacją Ukraińcy, którzy przebywają w Polsce w ramach ochrony czasowej, nie muszą ubiegać się o kartę pobytu, nawet jeśli ich pobyt przekroczył 9 miesięcy. Osobom, które przyjechały do Polski przed rosyjską inwazją, legalny pobyt wydłużono do 23 sierpnia br. Zaznaczono też, że faktycznie uznano dokument elektroniczny dostępny w ukraińskiej aplikacji diia.pl jako zezwolenie na pobyt. Jej zainstalowanie, wraz z dokumentem podróży, będzie uprawniało obywatela Ukrainy do wielokrotnego przekraczania granicy na krótki okres czasu bez konieczności uzyskania wizy. Mogą to być podróże np. z powodów rodzinnych czy rozwiązania kwestii zawodowych. Co więcej, dokument ten umożliwi Ukraińcom swobodne przemieszczanie się po krajach członkowskich UE i strefy Schengen.

Znowelizowana specustawa ma też wstrzymywać wypłaty wszelkich środków socjalnych Ukraińcom, którzy opuścili terytorium Polski. Jeśli uchodźca z Ukrainy nie wróci w ciągu 30 dni, to traci status specjalny i wszelkie związane z tym uprawnienia do świadczeń i przywileje. Będzie jednak opcja przywrócenia tego statusu, jeśli dana osoba z powodu wojny zostanie ponownie zmuszona wyjechać do Polski. Jednocześnie, świadczenia mają być wznawiana w przypadku Ukraińców, którzy wyjadą z Polski, ale wrócą w ciągu 30 dni.

Dodajmy, że nowela zobowiązuje też Ukraińców, którzy na podstawie tymczasowej ochrony międzynarodowej chcą zostać w Polsce, do uzyskania numeru PESEL. Migranci mają na to 30 dni od dnia wejścia ustawy w życie. Dotyczy to też tych, którzy już są w naszym kraju, ale nie posiadają PESELu.

Przypomnijmy, że na koniec III kwartału br. w ZUS zarejestrowanych było ponad milion obcokrajowców, w tym prawie 750 tys. Ukraińców, o ponad 20 proc. więcej niż rok temu. Ogółem, cudzoziemcy stanowią już 6,5 proc. wszystkich ubezpieczonych w Polsce.

prezydent.pl / Kresy.pl