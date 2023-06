Pijany Ukrainiec chciał wjechać do Polski ciężarówką. Miał 3 promile

Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał Ukrainiec, kierowca samochodu ciężarowego, wjeżdżającego do Polski z Ukrainy. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na przejściu granicznym w Medyce.

Służba Celno-Skarbowa poinformowała o sprawie w czwartkowym komunikacie. Do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy doszło na terenie polsko- ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. „Funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej zaniepokoiło nienaturalne zachowanie kierowcy samochodu ciężarowego, sugerujące stan po spożyciu alkoholu” – czytamy.

Na miejsce wezwano policjantów z Komisariatu Policji w Medyce. Przeprowadzone badanie wykazało u mężczyzny ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Policja. Ciężarówka, którą prowadził obywatel Ukrainy, została zabezpieczona na terenie przejścia granicznego w Medyce.

Przypomnijmy, że w ubiegły weekend pijany kierowca z Ukrainy uszkodził 5 pojazdów, po czym uderzył w latarnię. Zdarzenie miało miejsce w Jastrzębiu-Zdroju. 27-latek miał dwa promile. Grozi mu więzienie.

Niedawno informowaliśmy o tragicznym wypadku na drodze powiatowej między Baborowem a Pamiątkowem (powiat szamotulski, woj. wielkopolskie), do którego doszło w niedzielę. Pogotowie zabrało do szpitala pięć osób. Wieczorem jedna osoba zmarła, to 14-letni rowerzysta. Sprawcą wypadku był 40-letni Ukrainiec. Miał w organizmie ponad półtora promila alkoholu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

podkarpackie.kas.gov.pl / Kresy.pl