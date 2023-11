Pijana Ukrainka wjechała autem do rowu. Podczas interwencji policji szarpała i gryzła funkcjonariusza

32-letnia nietrzeźwa Ukrainka wjechała BMW do rowu i nie mogła wyjechać. Gdy na miejscu pojawiła się policja kobieta stała się agresywna. Znieważyła funkcjonariuszy i naruszyła nietykalność jednego z nich poprzez szarpanie i gryzienie. Została zatrzymana.

W piątek wieczorem policjanci z Lublina otrzymali informację o nietrzeźwej kierującej BMW, która próbuje odjechać, po tym jak wcześniej wjechała do rowu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Szczekarków w pow. opolskim. Próbował jej pomóc pasażer pchając samochód, ale on też był zbyt pijany, aby to się udało.

Na miejsce zostali skierowani policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie. Gdy jeden z funkcjonariuszy próbował wyjąć kluczyk, siedząca za kierownicą kobieta, która nie chciała wyjść z auta, zaczęła go gryźć.

“Agresywna kobieta znieważała policjantów. Konieczne było użycie środków przymusu w postaci siły fizycznej i kajdanek. Niezbędne okazało się jeszcze przymusowe pobranie od niej krwi, bowiem powiedziała ugryzionemu przez nią policjantowi, że jest chora na gruźlicę. Krewką kobietą okazała się 32 – letnia ob. Ukrainy, która ostatecznie została umieszczona w policyjnym areszcie” – czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Kobieta odpowie za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości, ale także za znieważanie i naruszenie nietykalności funkcjonariusza. 32 – latce grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że statystycznie najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy, jednak okazuje się, że najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. W lipcu Rzeczpospolita powołała się na dane Komendy Głównej Policji, która znów podała szczegółowe informacje dot. przestępczości cudzoziemców. Na początku roku odmówiła podania ich portalowi Kresy.pl, tłumacząc to m.in. „prośbami ambasad” i niechęcią do „piętnowania” poszczególnych narodowości.

Przeczytaj: Ukrainiec ukradł z banku defibrylator. Chciał sprzedać go w lombardzie

Zobacz także: Coraz więcej cudzoziemców w polskich więzieniach i aresztach. Najwięcej Ukraińców i Gruzinów

lubelska.policja.gov.pl / Kresy.pl