Pijany Ukrainiec uszkodził podczas jazdy pięć pojazdów. Miał dwa promile

Dwa promile alkoholu w organizmie miał 27-letni Ukrainiec, kierowca forda, który w sobotnią noc uszkodził 5 pojazdów, po czym uderzył w latarnię. Grozi mu więzienie.

Do zdarzenia doszło w Jastrzębiu-Zdroju. „W niedzielę pięć minut po północy dyżurny jastrzębskiej jednostki został powiadomiony, iż nietrzeźwy mężczyzna miał strzelać z broni, po czym wsiadł do samochodu i odjechał. Świadek próbował go zatrzymać, niestety nie udało mu się. W trakcie dojazdu na miejsce mundurowi zauważyli forda, w rowie, który wcześniej uderzył w latarnię, oraz uciekającego mężczyznę” – poinformowała policja w komunikacie.

Policjanci ruszyli w pościg pieszy i zatrzymali uciekiniera. Autem kierował 27-letni obywatel Ukrainy. „Przeprowadzone badanie wykazało, że mężczyzna jest nietrzeźwy, miał w swoim organizmie 2 promile alkoholu. Samochód miał już wcześniej zatrzymany dowód rejestracyjny oraz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC” – czytamy.

Prawo jazdy zostały kierowcy zatrzymane, a samochód został odholowany na parking strzeżony. „Przedmiot przypominający broń na szczęście okazał się pistoletem zabawkowym” – podkreśla policja.

Kierowca podczas jazdy uszkodził 5 pojazdów. Grozi mu więzienie.

Niedawno informowaliśmy o tragicznym wypadku na drodze powiatowej między Baborowem a Pamiątkowem (powiat szamotulski, woj. wielkopolskie), do którego doszło w niedzielę. Pogotowie zabrało do szpitala pięć osób. Wieczorem jedna osoba zmarła, to 14-letni rowerzysta. Sprawcą wypadku był 40-letni Ukrainiec. Miał w organizmie ponad półtora promila alkoholu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

jastrzebie-zdroj.policja.gov.pl / Kresy.pl