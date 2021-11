Ukrainiec podawał się za sprawcę wypadku, doszło do awantury z policją

We wtorek na osiedlu Klecina we Wrocławiu doszło do zderzenia dwóch aut. Kierujący uciekł z miejsca wypadku, a na swoje miejsce przysłał Ukraińca, który podawał się za sprawcę wydarzenia – poinformowała Gazeta Wrocławska.

Jak poinformowała Gazeta Wrocławska, we wtorek na osiedlu Klecina we Wrocławiu doszło do zderzenia dwóch aut. Kierujący uciekł z miejsca wypadku, a na swoje miejsce przysłał Ukraińca, który podawał się za sprawcę wydarzenia.

Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej kierowca samochodu marki Skoda nie ustąpił pierwszeństwa i spowodował wypadek.

Po zderzeniu sprawca uciekł z miejsca wypadku, trzech pasażerów pozostało na miejscu. Po chwili na miejsce zdarzenia przyszedł człowiek, który próbował przekonać policjantów, że to on prowadził samochód, a z miejsca wypadku uciekł gdyż był w szoku. Okazało się, że jest Ukraińcem.