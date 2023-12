Kryzys migracyjny w Niemczech. Obywatele Turcji masowo aplikują o azyl

Od dwóch lat gwałtownie rośnie liczba obywateli Turcji, którzy aplikują o azyl w Niemczech.

Obywatele Turcji zajmują drugie miejsce wśród najczęściej aplikujących o azyl w Niemczech. Do końca października 2023 r. wniosek złożyło już 45 tys. obywateli Turcji – to dwa razy więcej niż przed rokiem – podał w niedzielę portal Deutsche Welle, powołując się na dane Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF).

Większość z nich (38 tys.) deklaruje się jako tureccy Kurdowie.

Najwięcej pierwszych wniosków o azyl w Niemczech ​​złożyli Syryjczycy – około 33 proc. wszystkich. Obywatele Turcji znaleźli się na drugim miejscu – złożyli 30,4 proc. wniosków, a Afgańczycy – 12 proc.

Ukraińcy w Niemczech, podobnie jak w reszcie krajów UE, nie muszą składać wniosków o azyl.

Tureccy Kurdowie rzadko otrzymują azyl w Niemczech – podkreśla DW. Na ok. 15 tys. decyzji wydanych wobec nich w tym roku BAMF odrzucił ok. 10 tys. wniosków.

Kryzys migracyjny w Niemczech pogłębia się. Niemieckie media zwracały uwagę w listopadzie, że w całym kraju wielu burmistrzów i inne organy samorządowe nie wiedzą już, gdzie mają zakwaterować cudzoziemców. W poniedziałek premierzy niemieckich landów będą negocjować z kanclerzem Olafem Scholzem zmiany w polityce azylowej.

Do Berlina przybywa codziennie około 200 cudzoziemców, a w niewielkim przygranicznym Eisenhüttenstadt w Brandenburgii jest to dziennie ok. stu osób. W ośrodkach recepcyjnych, jak ten na dawnym lotnisku Tegel w Berlinie, migranci powinni przebywać jedynie przez krótki czas, a potem trafić do kwater w mieście, lecz mieszkań brakuje. Niektórzy azylanci utknęli tu ponad rok temu.

Na początku listopada kanclerz Niemiec Olaf Scholz odbył spotkanie z premierami niemieckich landów. Po wielogodzinnych negocjacjach osiągnięto porozumienie, które przewiduje między innymi ograniczenie świadczeń dla migrantów, karty płatnicze zamiast pieniędzy, obowiązek pracy, więcej deportacji.

dw.com / Kresy.pl