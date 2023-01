Kontrola graniczna miała charakter „kurtuazyjny” – SG o wwiezieniu granatnika przez gen. Szymczyka

Z Turcji do Bułgarii można przesyłać rocznie do 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego i bułgarski operator właśnie uzyskał taką praktyczną możliwość.

Będzie to możliwe po podpisaniu przez operatora Bulgargaz i turecką firmę przesyłową Botas 13-letniej umowy o współpracy. Dokument został podpisany przez kierownictwo Bulgargazu i Botasu w obecności pełniącego obowiązki ministra energii Bułgarii Rosena Hristova oraz tureckiego ministra energii i zasobów naturalnych Fatiha Dönmeza, podała we wtorek agencja informacyjna Novinite. Zakłada ona, że bułgarski operator będzie miał dostęp do tureckich terminali i sieci przesyłowej gazu.

Zdaniem Rosena Hristowa porozumienie rozwiązuje problem braku wystarczającej infrastruktury, z jakim borykała się Bułgaria w ubiegłym roku. Stwierdził on , że dzięki podłączeniu się do tureckiej sieci Bułgaria uzyska możliwość zakupu gazu LNG od "wszystkich światowych producentów" i rozprzężania go w Turcji. W ten sposób Bułgarzy rozwiążą swój problem braku gazoportu przeznaczaonego do odbioru skroplonego gazu ziemnego drogą morską.

Hristow ocenił, że „chwila jest historyczna”. Porozumienie zostało uzgodnione w Boże Narodzenie - podkreślił minister energii. „Jak wiecie, w 2022 roku mieliśmy trudności z dostawami gazu, a teraz wspólnie z naszymi kolegami z Turcji rozwiązujemy ten problem. Umowa ta została uzgodniona 24 i 25 grudnia 2022 roku, a dziś, wraz z jej podpisaniem, jest wielki nowy początek” - zacytowała Novinite.



Ze swojej strony turecki minister energii i zasobów naturalnych Fatih Dönmez stwierdził: „Moim życzeniem jest, aby rok 2023 był owocny dla naszych stosunków dwustronnych, zwłaszcza w dziedzinie energii. W zeszłym miesiącu nasi prezydenci spotkali się w Stambule, a my spotkaliśmy się z moim kolegą Hristowem, aby omówić pewne priorytety, które od dziś zaczynamy realizować. O kres obowiązywania tej umowy wynosi 13 lat, a rocznie będzie przesyłane 1,5 mld m sześc. gazu, co zapewni większe bezpieczeństwo dostaw w Europie. Dzięki wspólnym wysiłkom ta przepustowość będzie dostępna, a nawet zwiększona” - przytoczyła bułgarska agencja.