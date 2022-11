Ukraina będzie negocjować z Rosją? Zełenski wymienił 5 warunków

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wymienił główne warunki, konieczne dla rozpoczęcia negocjacji z Rosją. Doradca w kancelarii Zełenskiego uważa, że będzie to możliwe dopiero po zmianie władzy na Kremlu.

W poniedziałek wieczorem prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski wystąpił w trybie on-line na Szczycie Klimatycznym w Egipcie. Jego zdaniem, każdy powinien równie poważnie traktować konieczność powstrzymania agresji Federacji Rosyjskiej, jak i problemy klimatyczne.

Przy tej okazji, Zełenski wymienił pięć warunków dla rozpoczęcia negocjacji z Rosją.

– Do takich rozmów, które niejednokrotnie proponowaliśmy i na które zawsze otrzymywaliśmy szalone rosyjskie odpowiedzi w postaci nowych ataków terrorystycznych, ostrzałów czy szantażu. Powtórzę: [Ukraina oczekuje – red.] przywrócenia integralności terytorialnej, poszanowania Karty ONZ, odszkodowań za wszystkie strat wojennych, ukaranie każdego zbrodniarza wojennego i gwarancji, że to się nie powtórzy. To całkowicie zrozumiałe warunki – powiedział.

– Dla nas najważniejsze jest informowanie świata o trwającej rosyjskiej agresji, o destabilizującym wpływie Rosji na cały świat. Kiedy świat koncentruje się na przeciwdziałaniu kryzysom wojennym, energetycznym i żywnościowym, zniszczeniu zwyczajowych stosunków międzynarodowych, agenda klimatyczna wyraźnie cierpi. A niszczenia klimatu nie da się ot tak „spauzować” – powiedział prezydent Ukrainy.

W jego opinii, każdy, kto poważnie myśli o agendzie klimatycznej, powinien tak samo poważnie podejść do konieczności powstrzymania rosyjskiej agresji, przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy i przymuszenia Rosji do prawdziwych rozmów pokojowych.

Głos w tej sprawie zabrał też doradca szefa kancelarii Zełenskiego, Mychajło Podolak. „Ważne: Ukraina nigdy nie odmówiła negocjacji. Nasze stanowisko negocjacyjne jest znane i otwarte. 1. Po pierwsze, FR wycofuje swoje oddziały z Ukrainy. 2. Po tym wszystko inne. Czy Putin jest gotowy? Oczywiście, że nie. Stąd, jesteśmy konstruktywni w naszej ocenie: będziemy rozmawiać z następnym przywódcą Rosji” – napisał Podolak na Twitterze. W innym miejscu deklarował też, że Ukraina jest gotowa walczyć nawet, jeśli „otrzyma cios w plecy”.

Important: Ukraine has never refused to negotiate. Our negotiating position is known and open.

1. First, RF withdraws troops from 🇺🇦

2.After everything else

Is Putin ready? Obviously not. Therefore, we are constructive in our assessment: we will talk with the next leader of RF.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 7, 2022