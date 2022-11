Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekonywał, że Rosja pozostaje „otwarta” na rozmowy, ale nie jest w stanie negocjować z Kijowem ze względu na odmowę negocjacji.



Jak poinformowała w poniedziałek agencja prasowa Reuters, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekonywał, Rosja pozostaje „otwarta” na rozmowy, ale nie jest w stanie negocjować z Kijowem ze względu na odmowę negocjacji.

Odmówił komentarza w sprawie rzekomych negocjacji, które Waszyngton miał prowadzić z najwyższymi rosyjskimi urzędnikami na temat uniknięcia dalszej eskalacji wojny na Ukrainie.

„Nie mamy nic do powiedzenia na temat tej publikacji” – powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Odmówił również skomentowania raportu Washington Post, na temat zachęcania Ukrainy przez USA do zasygnalizowania, że jest otwarta na rozmowy z Rosją po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wykluczył negocjacje, gdy u władzy jest Putin.

W poniedziałkowym artykule, włoska gazeta La Repubblica przekonywała, że władze USA i NATO przyznają, że Ukraina może rozpocząć negocjacje z Rosją z pozycji siły po wyzwoleniu przez armię ukraińską Chersonia, okupowanego przez wojska rosyjskie.

Według publikacji Stany Zjednoczone przekazały taki przekaz Unii Europejskiej i zaszczepiają ten pomysł władzom ukraińskim. Gazeta zauważa, że Waszyngton po raz pierwszy przedstawił taką propozycję.

La Repubblica zwraca uwagę, że najnowsza analiza krążąca w dowództwie NATO w Brukseli mówi, że porażka Rosji w Chersoniu jest ważna z militarnego, politycznego i dyplomatycznego punktu widzenia, a także będzie okazją do rozpoczęcia pierwszych prawdziwych negocjacji z Moskwą.

Według Washington Post, amerykańscy urzędnicy nieoficjalnie mają sugerować Zełenskiemu zasygnalizowanie otwartości na rozmowy z Putinem i rezygnację z postulatu, że będą one możliwe dopiero po odsunięciu go od władzy.

Działanie to nie ma na celu doprowadzenia Ukrainy i Rosji do stołu negocjacyjnego, ale są obliczone jako próba zapewnienia Kijowowi utrzymania wsparcia innych krajów, których wyborcy ostrożnie odnoszą się do perspektywy wspierania wojny, która może trwać latami.

Amerykańscy urzędnicy mają podzielać ocenę swoich ukraińskich partnerów, że Putin nie traktuje na razie poważnie możliwości negocjacji. Jednocześnie twierdzą, że dekret o niemożliwości negocjowania z Putinem, który prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał na początku października, wywołał niepokój w części Europy, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Przypomnijmy, że według agencji prasowej Unian, Kreml sonduje możliwość rozmów między prezydentem Rosji Władimirem Putinem a amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Aby to zrobić, Stany Zjednoczone rzekomo muszą „zwrócić uwagę na obawy Rosji dotyczące gwarancji bezpieczeństwa”.

„Chcemy, aby Stany Zjednoczone wysłuchały naszych obaw, więc jeśli USA chcą powrócić do stanu z grudnia 2021 roku lub stycznia 2022 roku, to Waszyngton musi zadać sobie pytanie, co proponują Rosjanie” – poinformował Pieskow. „Mam na myśli projekty dokumentów, które zostały przekazane zarówno do Brukseli, jak i do Waszyngtonu” – dodał Pieskow.

Z kolei rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow złożył podobne oświadczenie. Według niego Putin jest gotowy do negocjacji w sprawie Ukrainy.

„Zawsze jesteśmy gotowi wysłuchać naszych zachodnich kolegów, jeśli zgłoszą kolejną prośbę o zorganizowanie rozmowy. Mam nadzieję, że… będziemy w stanie zaproponować poważne podejście, które pomoże rozładować napięcia i w pełni uwzględni interesy Federacji Rosyjskiej i jej bezpieczeństwa” – powiedział rosyjski dyplomata.

Zaznaczył przy tym, że Moskwa jest gotowa rozmawiać z Zachodem, jeśli ten zaapeluje do Federacji Rosyjskiej „z realistycznymi propozycjami opartymi na zasadach równości i wzajemnego poszanowania interesów mających na celu znalezienie kompromisów i wyważenie interesów wszystkich krajów w tym regionie”.

Zauważył, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy „pojawiło się kilka inicjatyw ze strony Amerykanów i kilku innych zachodnich kolegów, którzy prosili o rozmowy telefoniczne z rosyjskim przywódcą”. Przy tym rosyjski minister spraw zagranicznych powiedział, że Putin nigdy nie stronił od negocjacji. Zagroził też, że „im dłużej przeciągają negocjacje, tym trudniej będzie im negocjować z nami”.

Dodajmy, że w poniedziałkowej publikacji Wall Street Journal ukazały się informacje, według których główny doradca prezydenta Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego zaangażował się w ostatnich miesiącach w poufne rozmowy z czołowymi doradcami prezydenta Rosji Władimira Putina, aby zmniejszyć ryzyko szerszego konfliktu o Ukrainę i ostrzec Moskwę przed użyciem broni jądrowej lub innej broni masowego rażenia. Urzędnicy (na których powołuje się WSJ) powiedzieli, że amerykański doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan kontaktował się z Jurijem Uszakowem, doradcą Putina ds. polityki zagranicznej. Sullivan miał też rozmawiać ze swoim bezpośrednim odpowiednikiem w rosyjskim rządzie, Nikołajem Patruszewem. Celem było zabezpieczenie się przed ryzykiem eskalacji i utrzymanie otwartych kanałów komunikacyjnych, a nie omawianie rozwiązania wojny na Ukrainie, przekazali urzędnicy.

Kresy.p/Reuters