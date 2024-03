Kongres USA zatwierdził sprzedaż do Polski lotniczych środków bojowych

We wtorek na kanale "This is IT" na YouTube ukazała się rozmowa z szefem Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Jacek Siewiera wyraził opinię, że w Polsce powinna rozpocząć się debata nad wprowadzeniem obowiązkowego poboru. Jak dodał, nie miałoby to jednak dotyczyć "biegania z karabinem".

"Nie do końca rozumiem, dlaczego ta debata jest dla nas tak trudna" - podkreślił.