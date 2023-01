Konfederacja oskarża rząd o chęć inwigilowania obywateli [+VIDEO]

„Projekt PiS nowego Prawa Komunikacji Elektronicznej to umożliwienie totalnej inwigilacji Polaków! 3,5 tysiąca stron, 17 kilogramów. Wszystko po to, by umieścić tam zapis, że służby będą mogły uzyskać wgląd w to, co przesyłamy za pomocą komunikatorów elektronicznych i poczty elektronicznej. Podpisane naszym imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, NIP oraz lokalizacją. Mamy do czynienia ze skandalicznym łamaniem podstawowych praw obywatelskich” – twierdzi poseł Rober Winnicki, prezes Ruchu Narodowego

„W tej stercie zaszyty jest jeden krótki przepis, który da Policji i 8 innym służbom nieograniczony i bezustanny dostęp do komunikatorów internetowych, e-maili i danych lokalizacyjnych wszystkich Polaków” – poinformował skarbnik Konfederacji Michał Wawer.

3500 stron (z uzasadnieniem) – najnowsza wrzutka rządu PiS-SolPol.

W tej stercie zaszyty jest jeden krótki przepis, który da Policji i 8 innym służbom nieograniczony i bezustanny dostęp do komunikatorów internetowych, e-maili i danych lokalizacyjnych wszystkich Polaków. pic.twitter.com/ZbAR9SG7KQ — Michał Wawer (@MichalWawer) January 12, 2023

„To aktualizacja uprawnień, jeżeli chodzi o funkcjonowanie służb państwowych w XXI w. Służby będą mogły korzystać z danych z komunikatorów tylko w sytuacjach, gdy wynika to z przepisów prawa i z kontrolą sądów” – odpierał zarzuty rzecznik rządu Piotr Muller w RMF FM.

Politycy Konfederacji nie wierzą w te zapewnienia: „Po znowelizowaniu prawa, policja będzie miała dostęp do do danych z ponad 50 aplikacji. Kto będzie miał nad tym kontrolę? Nasze państwo przekształca się w państwo policyjne” – twierdzi Winnicki.

