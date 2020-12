Rzecznik rządu: W noc sylwestrową policja będzie egzekwowała obowiązujące zakazy

Policja będzie egzekwowała obowiązujące zakazy, czyli m.in. dotyczące zgromadzeń publicznych oraz przemieszczania się w sylwestra od godz. 19 do godz. 6 w Nowy Rok; możliwe są mandaty zgodnie z obowiązującymi przepisami – oświadczył w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu został zapytany w środę na antenie TVN 24 o kwestię zakazu przemieszczania się w czasie nocy sylwestrowej. „Policja będzie egzekwowała kwestie obowiązujących zakazów. Jedna to kwestia zakazów, które obowiązują już dłuższy czas, czyli m.in. zgromadzeń publicznych – limit do 5 osób. Druga kwestia to zakaz przemieszczania się od godz. 19 (31 grudnia) do godz. 6 (1 stycznia)” – oświadczył, cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP).

Müller był dopytywany, czy osoby, które będą przemieszczały się w noc sylwestrową, muszą liczyć się z mandatem. Odpowiedział, że „jakiś mandat jest możliwy do otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami”. Podkreślił jednocześnie, że nie musi to być kwota 30 tys. złotych, ponieważ istnieje zasada proporcjonalności, w związku z czym od policjanta zależy czy będzie to pouczenie, mandat, oraz w jakiej wysokości.

Podkreślił, że zakaz przemieszczania się z wyjątkiem określonych celów, to obowiązujący przepis prawa.

Müller zaznaczył, że zakaz zgromadzeń oraz ograniczanie mobilności mają służyć ograniczeniu pandemii Covid-19. „Wszystkie przepisy, ograniczenia nie są wprowadzane po to, aby obowiązywały same dla siebie, ale po to żeby ograniczać epidemię. Rozwijająca się epidemia może doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie umierało kilkaset osób dziennie, a kilka tysięcy osób. Musimy sobie zdawać z tego sprawę” – dodał.

Przypomnijmy, że w niedzielę premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w sylwestra nie będzie godziny policyjnej. Szef rządu przyznał, że godzinę policyjną można wprowadzić formalnie jedynie w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, a nie został on wprowadzony. Podkreślił ponadto, że aktualnie nie występują przesłanki konieczne do jego wprowadzenia.

Artykuł 52. ust. 1. Konstytucji zapewnia każdemu wolność poruszania się na terytorium Polski. Może ona zostać ograniczona ustawowo, ale nie można zakazać korzystania z niej poza stanami nadzwyczajnymi. Jak podkreślał ostatnio m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, całkowity zakaz przemieszczania się wydany w rozporządzeniu rządu jest bezprawny.

Już we wtorek rzecznik rządu deklarował jednak, że Rada Ministrów nie wykreśli zakazu przemieszczania się w noc sylwestrową ze swojego rozporządzenia.

pap / wnp.pl / Kresy.pl