Komisarz UE o kryzysie migracyjnym: Musimy działać zgodnie z przepisami UE i wartościami europejskimi

Komisarz UE ds. wewnętrznych Ylva Johansson poinformowała w środę, że w czwartek spotka się z polskim ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim. Rozmowa będzie dotyczyć sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wyraziła opinię, że w sprawie sytuacji na granicy „musimy działać zgodnie z przepisami unijnymi i wartościami europejskimi”.

Spotykamy się na lotnisku. To będzie krótkie spotkanie. Jest ważne, abyśmy ze sobą ściśle współpracowali. Moje przesłanie jest takie, że UE powinna wspierać ochronę naszych granic zewnętrznych, a granica między Polską i Białorusią to jest granica zewnętrzna UE. W zdecydowany sposób musimy postępować wobec (Alaksandra) Łukaszenki, ale musimy też pokazywać, że jest to granica europejska, a nie tylko polska. Dlatego też ważna jest przejrzystość i dlatego musimy działać zgodnie z przepisami unijnymi i wartościami europejskimi. Jestem przekonana, że minister wyrazi zgodę co do tego, jak powinniśmy współpracować w sprawie ochrony granicy – oświadczyła podczas środowej konferencji prasowej, cytowana przez PAP.

Podziękowała Mariuszowi Kamińskiemu za „decyzję prokuratury, aby wszcząć dochodzenie odnośnie do przypadków śmiertelnych na granicy”. „To jest źródłem mojego niepokoju. (…) Nie możemy dopuścić do tego, aby ludzie na unijnej granicy ginęli” – powiedziała.

W środę Polska przekazała w Brukseli państwom UE, że presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej nie osłabnie. Powodem jest sytuacja w Afganistanie i otwieranie kolejnych połączeń lotniczych przez Mińsk.

PAP informuje, że w środę ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś przedstawił informację na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Odbyło się to w czasie spotkania ambasadorów unijnej „27”.

Ambasador miał przekazać, że pomimo wzmożonej presji migracyjne na polsko-białoruskiej granicy, Polska reaguje na sytuację samodzielnie, właściwie chroniąc zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Informacje PAP wskazują, że Komisja Europejska, Holandia, Litwa i Grecja wyraziły pełne wsparcie dla Polski.

W środę Straż Graniczna poinformowała o rekordowej liczbie prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w ciągu doby. Według informacji opublikowanych w środę rano przez Straż Graniczą, minionej doby zarejestrowano 473 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił, że nie mamy do czynienia z sytuacją epizodyczną, lecz musimy być gotowi na permanentną zmianę sytuacji bezpieczeństwa.

We wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że po stronie białoruskiej przy granicy z Polską nasiliły się prowokacje, które polegają na przykład na obrażaniu polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, markowaniu rzutu granatem lub pustym strzale.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu na granicy polsko-białoruskiej zauważono białoruskich funkcjonariuszy lub żołnierzy, którzy nie należą do służb granicznych tego kraju. Niektórzy z nich dysponują bronią snajperską.

W czwartek Straż Graniczna ujawniła zdjęcia z telefonów nielegalnych imigrantów zatrzymanych po przekroczeniu granicy. Wynika z nich, że mężczyźni pojawili się na Białorusi jako turyści.

Od blisko dwóch miesięcy grupa imigrantów koczuje przy polsko-białoruskiej granicy w pobliżu miejscowości Usnarz Górny. Osoby te chcą nielegalnie przekroczyć ją w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Są powstrzymywani przez strażników granicznych i żołnierzy Wojska Polskiego. Na początku września br. Straż graniczna informowała, że tylko w sierpniu br. miało miejsce 3,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski od strony Białorusi. Od początku września Straż Graniczna odnotowała ponad 5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Kryzys na polskiej granicy jest częścią szerszego kryzysu migracyjnego, który dotknął także Litwę i Łotwę. Napływ nielegalnych imigrantów jest stymulowany przez białoruskie władze.

