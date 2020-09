Kolejny pułk systemów S-400 został dostarczony rosyjskiemu ministerstwu obrony

Rosyjska spółka zbrojeniowa Ałmaz-Antiej przekazała ministerstwu obrony Rosji trzeci w tym roku pułk systemów obrony powietrznej S-400 Triumf, poinformował w czwartek agencja prasowa Tass powołując się na serwis prasowy firmy.

Jak poinformowała agencja prasowa Tass, w czwartek serwis prasowy firmy zbrojeniowej Ałmaz-Antiej przekazał rosyjskiemu ministerstwu obrony trzeci pułk systemów rakietowych S-400 Triumf.

„W ramach zobowiązań wynikających z kontraktu obronnego państwa, Korporacja Ałmaz-Antiej SA przekazała ministerstwu obrony narodowej kolejny (trzeci w 2020 r.) pułk rakietowych zestawów przeciwlotniczych S-400 przed czasem” – przekazała firma w ogłoszeniu.

Jak podaje służba prasowa, próby uruchomienia systemów odbyły się na poligonie Kapustin Jar. Nie było żadnych skarg na sprzęt; załogi wykonały swoje zadanie na ocenę „A”. Specjaliści korporacji towarzyszyli przedstawicielom klientów państwowych podczas testów.

Systemy rakietowe ziemia-powietrze S-400 Triumf (w kodzie NATO – SA-21 Growler) to najbardziej zaawansowany system broni przeciwlotniczej jaką dysponuje Rosja. Stanowi zmodyfikowaną wersję systemu S-300PMU (w kodzie NATO – SA-10C). Według źródeł rosyjskich S-400 jest w stanie niszczyć samoloty i pociski manewrujące na odległość do 400 kilometrów, a cele balistyczne o prędkości do 4,8 km/s – na dystansie do 60 kilometrów. Może niszczyć cele znajdujące się na wysokości do 30 km.

W zeszłym tygodniu na posiedzeniu rosyjskiego ministerstwa obrony narodowej Rosji, minister Siergiej Szojgu przekazał, że pułki obrony powietrznej Wschodniego Okręgu Wojskowego zostaną wyposażone w systemy rakietowe S-400, a dwie dywizje obrony przeciwlotniczej w systemy Buk-M1-2 do końca tego roku.

„Do końca tego roku okręg otrzyma ponad 500 nowych i zmodernizowanych pojazdów. Pozwoli to na przezbrojenie 14 jednostek, w tym uzbrojenie dwóch pułków rakietowej obrony powietrznej w systemy S-400 i przezbrojenie dwóch dywizji rakietowej obrony powietrznej w systemy Buk-M1-2”- powiedział Szojgu.

Według ministerstwa sytuacja militarno-polityczna na rosyjskim wschodnim kierunku strategicznym pozostaje napięta, co powoduje, że siły zbrojne Rosji wzmacniają swój kontyngent w najważniejszych częściach – mówił minister obrony Rosji Siergiej Szojgu podczas czwartkowego posiedzenia zarządu ministerstwa.

