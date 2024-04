Kolejni “kurierzy” nielegalnych imigrantów zatrzymani. To Ukraińcy i Gruzin

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG w ciągu kilku ostatnich dni zatrzymali kolejnych sześciu przemytników imigrantów przy polsko-niemieckiej granicy. To pięciu obywateli Ukrainy i Gruzin.

Straż Graniczna poinformowała we wtorek o kolejnych zatrzymaniach tzw. kurierów. Zielonogórscy funkcjonariusze SG zatrzymali 3 kwietnia, po krótkim pościgu, osobowego opla, którym podróżował 19-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna przyznał się, że próbował uciec funkcjonariuszom SG z obawy, że zostanie zatrzymany za przemyt nielegalnych migrantów. Oświadczył, że kilka godzin wcześniej przewiózł na terytorium Niemiec, czterech obywateli Erytrei. Ukrainiec został zatrzymany i usłyszał zarzut udzielenia pomocy czterem migrantom z Erytrei w nielegalnym przekroczeniu granicy. Decyzją sądu, został on aresztowany na 3 miesiące.

Kolejny przemytnik migrantów, także Ukrainiec, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Tuplicach. “5 kwietnia patrol funkcjonariuszy SG zatrzymał do kontroli drogowej zmierzającego w kierunku Niemiec osobowego rovera. Kierowca pojazdu, 63-letni obywatel Ukrainy, próbował wywieźć do Niemiec trzech Syryjczyków. Obywatele Syrii mieli przy sobie paszporty, ale nie posiadali dokumentów potwierdzających legalność pobytu w Polsce” – czytamy. Ukrainiec przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata próby.

Z kolei 5 kwietnia w Zgorzelcu, na drodze prowadzącej do granicy z Niemcami, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali do kontroli dwa samochody, w których podróżowało trzech obywateli Ukrainy oraz sześciu Syryjczyków. “Trzech Ukraińców zamierzało nielegalnie przewieźć na terytorium Niemiec sześciu Syryjczyków. Z uwagi na nielegalny pobyt w naszym kraju, Syryjczyków zatrzymano oraz wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania ich do powrotu” – podkreśla SG.

“Z kolei obywatele Ukrainy zostali zatrzymani za udzielenie pomocy migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Dwóch mężczyzn przyznało się do zarzucanych im czynów i skorzystało z prawa do dobrowolnego poddania się karze 6 miesięcy lub 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. Natomiast ostatni z podejrzanych nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień. Teraz Ukraińcowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Dodatkowo obywatele Ukrainy otrzymali decyzje w sprawie zobowiązania do powrotu” – czytamy.

W pobliżu Lednicy zatrzymano 6 kwietnia 47-letniego Gruzina, który pomagał pięciu Erytrejczykom w nielegalnym przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy. “Obywatela Gruzji zatrzymano za udzielenie pomocy migrantom w organizowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy, przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu” – informuje SG.

Przypomnijmy, że obcokrajowcy stanowili ponad 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego) – wynika z danych SG. Podobnie wyglądała sytuacja w dwóch poprzednich latach.

nadodrzanski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl