Kolejne starcia na granicy grecko-tureckiej. Grecy oskarżają turecką policję o podburzanie imigrantów

Greckie media poinformowały w niedzielę o kolejnych poważnych starciach na granicy grecko-tureckiej w Evros. Nielegalni imigranci znów próbowali szturmować ogrodzenie graniczne. Jak informowaliśmy wcześniej, podobne sytuacje miały miejsce przez cały zeszły tydzień.

Napięcie na granicy grecko-tureckiej wciąż trwa. Nielegalni imigranci stale atakują funkcjonariuszy sił greckich za pomocą kamieni. Dochodzi do prób podpaleń różnych obiektów. Imigranci usiłują robić wyłomy w ogrodzeniu granicznym. Grecki portal „Thema News” oskarżył turecką policję o podburzanie nielegalnych imigrantów do przekraczania granicy. Medium zarzuciło jej m.in. wystrzelenie granatów z gazem łzawiącym w kierunku sił greckich. Zdaniem portalu liczba incydentów na granicy była w ostatnich dniach wyjątkowo wysoka.

Wcześniej miało dochodzić do kolejnych prób niszczenia drutu kolczastego za pomocą specjalnych narzędzi.

Greckie media informują, że ogrodzenie jest stale wzmacniane po stronie greckiej, podczas gdy po stronie tureckiej ciągle dochodzi do kolejnych prób niszczenia go, co ma na celu umożliwienie nielegalnym imigrantom przejścia przez granicę.

Tureckie media stale transmitują filmy pokazujące dezynfekcję obozu dla migrantów utworzonego po tureckiej stronie granicy, jednak istnieją obawy, że mimo to, część nielegalnych migrantów może być zakażonych koronawirusem.

Do podobnych incydentów dochodziło przez cały ostatni tydzień. W środę grupa co najmniej 130 migrantów próbowała siłą przedostać się przez ogrodzenie na granicy w rejonie przejścia granicznego Kastanies. Portal Ekathimerini podaje z kolei, że było to około 350 osób, które wielokrotnie podejmowały próby sforsowania granicy.

W czwartek grupa osób chcących nielegalnie przekroczyć granicę podpaliła drzewo, następnie usiłowała je przewrócić, aby stworzyć wyłom w ogrodzeniu granicznym. Ich wysiłki zostały jednak udaremnione przez natychmiastową reakcję sił greckich.

Jak informuje grecki portal „Greek City Times” w odpowiedzi na próby podpaleń, na granicę (w okolice miejscowości Kastanies) został wysłany specjalny opancerzony pojazd gaśniczy „DAVID”. Pojemność jego zbiornika wynosi 12,5 tony (12500 kg) wody. Jego armatka wodna ma zasięg około 35 metrów. W związku z tym nadaje się do gaszenia pożarów w szczególnie niedostępnych miejscach. Działanie pojazdu widoczne jest na poniższym nagraniu.

W poniedziałek na Twitterze opublikowano wiele nagrań pokazujących starcia graniczne w Evros.

Przypomnijmy, że w końcu lutego br. Turcja ogłosiła, iż nie będzie zatrzymywała na swoim terytorium uchodźców z Syrii, którzy będą chcieli dostać się do Europy. Decyzja ta nastąpiła po eskalacji starć zbrojnych miedzy turecką armią operującą w Syrii i wspierającą zbrojne ugrupowania islamistyczne a armią Syrii wspieraną przez Rosję. Od tamtego czasu, tysiące ludzi próbuje sforsować granicę lądową i przedostać się do Grecji, a kolejne setki podejmują próby przedostania się na łodziach i pontonach na greckie wyspy. Regularnie dochodzi do starć między migrantami, a greckimi funkcjonariuszami. Jak informowaliśmy, według różnych źródeł, Turcy udzielają migrantom aktywnego poparcia, pomagając im dostać się pod samą granicę, a nawet zachęcając do jej przekraczania.

