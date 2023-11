Kolejne Abramsy i Himarsy w Polsce [+FOTO]

21 listopada br. do portu w Świnoujściu wpłynął statek z transportem czołgów M1A1 ABRAMS, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS i wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES.



Jest to druga transza czołgów M1A1 ABRAMS, zakupionych w styczniu br. na potrzeby Sił Zbrojnych RP, która dotarła drogą morską do polskiego portu, tym razem do Świnoujścia. Realizowana dostawa obejmuje 26 czołgów oraz sprzęt towarzyszący, w tym 9 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES, oraz zapas części eksploatacyjnych. Czołgi po zakończonym rozładunku zostaną przetransportowane do miejsca przeznaczenia na terenie kraju.

Wraz z czołgami do Polski przybyła trzecia grupa zakupionych w 2019 r. wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych M142 HIMARS w liczbie 11 wyrzutni, w „konfiguracji amerykańskiej”.

Dziś jest pracowity dzień dla portu w Świnoujściu. Po wyładowaniu ze statku wyrzutni HIMARS, rozpoczął się rozładunek 26 czołgów M1A1 ABRAMS. Sprzęt od razu trafi do naszych żołnierzy. pic.twitter.com/6nrMMNYcQP — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 22, 2023

Kolejne wyrzutnie pierwszego dmo #HOMAR-A już w Polsce. Po prawie półroczu, w 🇵🇱 porcie w Świnoujściu zameldowało się 11 wieloprowadnicowych wyrzutni #M142 #HIMARS, zamówionych dla #WojskoPolskie w ramach umowy z 2019 roku. Rozładunek sprzętu wojskowego wciąż trwa. pic.twitter.com/mIvyQtsif0 — Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 22, 2023

Pierwsze 14 Abramsów przybyło do Polski jeszcze w czerwcu. W styczniu 2023 roku MON zawarło umowę na 116 czołgów Abrams w wersji M1A1 – wraz ze sprzętem towarzyszącym, pakietem logistycznym i szkoleniowym. To wozy w starszej wersji. Mają wypełnić lukę po czołgach przekazanych Ukrainie.

Wcześniej, w 2022 r. została zawarta umowa na dostawę 250 czołgów Abrams M1A2 SEPv3 wraz ze sprzętem towarzyszącym, pakietem logistycznym i szkoleniowym. To nowsza wersja wozu.

Przypomnijmy, prezes PIT-RADWAR SA, ujawnił, że jeszcze w tym roku ruszy inwestycja związana z polską fabryką rakiet HIMARS.

Z wypowiedzi Kowalczuka wynika, że w Polsce powstanie zupełnie nowy zakład przeznaczony wyłącznie do produkcji rakiet HIMARS. Aspiracje są duże, mówi się o produkcji kilku tysięcy rakiet rocznie. “Planujemy, aby rocznie można było wyprodukować 2–3 tysiące rakiet” – poinformował.

“Rakiety z zestawu HIMARS, w tym podstawowa, ta, która będzie najczęściej używana, jest rozebrana do ostatniej śrubki. Wiemy dzięki temu, co musimy pozyskać. Wiemy, jak duży wkład technologiczny z naszej strony będzie tutaj konieczny” – mówił.

Kowalczuk ocenił, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi od pewnego czasu układa się wzorowo. „Polsko-amerykańska współpraca jest wypadkową wszystkich doświadczeń i relacji, jakie nabyliśmy w ciągu ostatnich lat. Dziś ta współpraca jest wzorcowa” – podkreślił.

Kresy.pl