Kierowca autobusu zatrzymał pijanego Ukraińca kierującego autem w Kędzierzynie-Koźlu

W Kędzierzynie-Koźlu kierowca autobusu zatrzymał pijanego Ukraińca kierującego samochodem. 43-latek uszkodził samochód na parkingu i próbował uciec z miejsca zdarzenia.

Po godzinie 17:00 do dyżurnego kędzierzyńsko-kozielskiej policji wpłynęło zgłoszenie od mężczyzny, który ujął kierowcę odpowiedzialnego za uszkodzenie inny pojazd na parkingu. Do zdarzenia doszło przy ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu.

Jak ustaliła policja, sprawca uszkodzenia próbował odjechać z miejsca zdarzenia. Był to 43-letni obywatel Ukrainy, który miał we krwi blisko 2 promile alkoholu .

Policjanci zatrzymali prawo jazdy sprawcy. 43-latek będzie odpowiadał za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i uszkodzenie samochodu.

Ponad 17 tys. przestępstw popełnili w ubiegłym roku przebywający w Polsce cudzoziemcy – informuje „Rzeczpospolita”. Problemem jest głównie jazda po pijanemu i związane z tym łamanie zakazów sądowych. Zdaniem ekspertów, niektórzy imigranci czują się u nas bezkarnie.

Dziennik „Rzeczpospolita” pisze, że „napływ tysięcy obcokrajowców”, nasilony po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, „znalazł swoje odbicie w kryminalnych statystykach”.

„Plagą jest prowadzenie samochodu z promilami, od czego – jak się okazuje — nie odstrasza nawet utrata prawa jazdy. Liczba cudzoziemskich kierowców, którzy złamali zakazy sądowe nałożone najczęściej za jazdę po alkoholu wzrosła w ubiegłym roku o 83 proc.” – pisze gazeta, powołując się na dane Komendy Głównej Policji.

Według danych z KGP, w 2023 roku przestępstwa w Polsce popełniło łącznie 17 278 przybyszów z zagranicy. To wzrost o 2,4 tys. w stosunku do 2022 roku, a zarazem pięć razy więcej niż dekadę temu. Statystyki pokazują, że przestępstw najczęściej dopuszczali się Ukraińcy (ponad 50 proc. obcokrajowców z zarzutami), a dalej Gruzini (ponad 2,7 tys.) i Białorusini (ponad tysiąc osób).

Prawie 1/3 przypadków dotyczy jazdy po alkoholu. Łącznie blisko 4900 osób dopuściło się tu przestępstwa. Dotyczy to około 70 proc. Ukraińców i około 25 proc. Gruzinów. Jednocześnie, wraz ze wzrostem liczby przypadków jazdy po pijanemu wśród cudzoziemców, coraz częściej mamy do czynienia z łamaniem zakazów sądowych – najczęściej nakładanych właśnie za to. W ubiegłym roku zarzuty z tego tytułu postawiono 871 cudzoziemców, czyli o blisko 400 więcej niż rok wcześniej. Jeszcze trzy lata temu było to jedynie 167 przypadków. Jak czytamy, zakazy sądowe łamali głównie Ukraińcy (518 przypadków).

Jak informowaliśmy latem ub. roku, statystycznie najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy, jednak okazuje się, że najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. Pisała o tym „Rzeczpospolita”, powołując się na dane Komendy Głównej Policji dot. przestępczości cudzoziemców. Na początku 2023 roku KGP odmówiła podania ich portalowi Kresy.pl, tłumacząc to m.in. “prośbami ambasad” i niechęcią do “piętnowania” poszczególnych narodowości.

Ukraińcy i Gruzini dominują także w przypadku przemytu nielegalnych imigrantów. Straż Graniczna przekazała w lutym 2023 r. portalowi Kresy.pl, że obcokrajowcy stanowili w poprzednim roku 90 proc. osób zatrzymanych za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych było najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Kresy.pl / fakty.pl