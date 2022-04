KE: sytuacja praworządności w Polsce wciąż budzi „poważne obawy”

Unijna komisarz ds. wartości i przejrzystości, Vera Jourova, zaapelowała w Parlamencie Europejskim do władz Polski, by usiąść do rozmów i rozwiązać „poważne obawy” dotyczące tzw. praworządności. „Przedyskutujmy, jak znowu uczynić Polskę silną”.

W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się debata o procedurach artykułu 7 wobec Polski i Węgier, w kwestii przestrzegania tzw. praworządności w tych krajach. Głos zabrała między innymi unijna komisarz ds. wartości i przejrzystości Vera Jourova. Według relacji, w swoim wystąpieniu wyraziła żal, że nie jest w stanie informować o pozytywnych wydarzeniach dotyczących procedury art. 7.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

– Mam nadzieję i życzę, aby toczące się postępowanie umożliwiło władzom polskim i węgierskim dalszą refleksję nad reakcją na wyrażone obawy – powiedziała Jourova. Dodała, że sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o „praworządność”, wciąż budzi „poważne obawy”.

Unijna komisarz powiedziała zarazem, że Komisja Europejska traktuje jako pozytywny krok fakt, że „istnieje ruch mający na celu zreformowanie systemu dyscyplinarnego w Polsce, podkreślając, że konieczne jest, aby nowe ustawodawstwo było zgodne z prawem UE i rozwiązywało kwestie podniesione przez Trybunał Sprawiedliwości UE”.

– Komisja jest otwarta i gotowa do dialogu z polskimi władzami w celu rozwiązania istniejących obaw – powiedziała Jourova. – Usiądźmy do stołu. Przedyskutujmy, jak znowu uczynić Polskę silną, bo siła pochodzi z demokracji, a potrzeba jest silnej Polski.

Podczas debaty głos zabierali eurodeputowani z Polski. Patryk Jaki (Solidarna Polska), reprezentujący klub PiS w ramach frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oświadczył, że „Rosja ma roszczenia do Polski”. – Myślę, że na Kremlu muszą mieć niezły ubaw, kiedy widzą jak Niemcy rękami Unii Europejskiej atakują Polskę, która najbardziej pomaga Ukrainie – powiedział Jaki. Jego zdaniem, Polska jest karana za to, że nie chce ślepo naśladować krajów Zachodu. Skrytykował w tym kontekście postawę Niemiec, m.in. za niedostarczanie Ukraińcom obiecanej broni. – Wy już przegraliście, bo moralnie jesteście po stronie zła – mówił Jaki.

W podobnym tonie wypowiadali się inni przedstawiciele obozu rządzącego w Polsce w Parlamencie Europejskim. Europoseł Bogdan Rzońca podkreślił, że z polskiego budżetu przekazano już 8 mld złotych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. – Ani waszymi pieniędzmi nas nie przestraszcie, ani Polski nie kupicie. Bo dla nas najistotniejszy jest ten honor, który wypływa z istoty Unii Europejskiej i istoty wolnych krajów, suwerennych narodów. My się was nie boimy, a wy nie macie argumentów – powiedział. Z kolei europosłanka Anna Zalewska powiedziała, że dyskusję w kontekście art. 7 powinno się raczej prowadzić na temat Francji, która „od 2014 roku mimo embarga sprzedawała broń do Rosji”, a Jadwiga Wiśniewska skrytykowała atakowanie Polski, „która dziś broni honoru Europy”.

Z kolei przedstawiciele polskiego obozu lewicowo-liberalnego krytykowali na forum PE działania władz Polski. Europoseł Andrzej Halicki (PO) powiedział, że „wszyscy ci, którzy atakują partnerów w Europie są pomagierami Putina” i zaapelował o jak najszybszą likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i przywrócenie odwołanych sędziów. – Premierze Morawiecki, wyrzuć tych szantażystów, bo oni nie działają zgodnie z interesem narodowym. Proszę się nie bać, pomożemy w zakończeniu tego sporu – dodał Halicki, odnosząc się do stanowiska Solidarnej Polski ws. izby dyscyplinarnej.

Ponadto, Sylwia Spurek (Zieloni) zaapelowała do KE i Rady Europejskiej, „aby nie odpuszczały w obronie wartości UE”. – Pieniądze – tylko za praworządność – podkreśliła. Jej zdaniem, unijne fundusze w Polsce i na Węgrzech powinny trafiać bezpośrednio do samorządów i organizacji pozarządowych.

Przeczytaj: RMF: KE uruchomi mechanizm warunkowości wobec Węgier

Przypomnijmy, że w marcu br. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie szybkiego uruchomienia mechanizmu warunkowości w unijnym budżecie, który zakłada zamrażanie funduszy UE dla krajów łamiących tzw. praworządność. Dotyczy to m.in. Polski.

PAP / rmf24.pl / Kresy.pl