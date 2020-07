KE: Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej to priorytet. Zachowanie Polski jest „niepokojące”

„Przystąpienie Unii Europejskiej do konwencji stambulskiej dotyczącej zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej pozostaje priorytetem” – oświadczył w poniedziałek rzecznik Komisji Europejskiej Adalbert Jahnz. Przedstawiciele organów UE uważają, że deklaracje o chęci wystąpienia z konwencji stambulskiej ze strony któregokolwiek państwa UE są „niepokojące”.

Rzecznik KE Adalbert Jahnz oświadczył podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że „przystąpienie Unii Europejskiej do konwencji stambulskiej dotyczącej zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej pozostaje priorytetem” – podała Polska Agencja Prasowa (PAP). Zdaniem przedstawicieli władz UE deklaracje o chęci wystąpienia z konwencji stambulskiej ze strony któregokolwiek z państw UE są „niepokojące”.

W czasie konferencji prasowej, która odbyła się w Brukseli, Komisja Europejska była pytana o zapowiedzi w kwestii podjęcia formalnych prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej przez Polskę.

„Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej dotyczącej zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej pozostaje priorytetem. UE podpisała konwencję w czerwcu 2017 roku i od tego czasu KE pracuje z Radą, żeby sfinalizować proces przystąpienia. To bardzo ważna konwencja” – oświadczył Adalbert Jahnz.

Zwracaliśmy już uwagę, że Polska nie jest jedynym państwem, które sprzeciwia się zapisom konwencji. Spośród państw Unii Europejskiej, konwencja nie została ratyfikowana przez Węgry, Bułgarię, Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, a także, nienależącą już do UE, Wielką Brytanię.

Unijna komisarz ds. równości Helena Dalli napisała w niedziele wieczorem na Twitterze, że deklaracje o wystąpieniu któregokolwiek z państw członkowskich z konwencji stambulskiej są „niepokojące”.

„Takie decyzje byłyby godne pożałowania. Zamiast tego państwa członkowskie powinny podjąć wysiłki, aby chronić ofiary przemocy wobec kobiet. KE jest zdecydowana działać na rzecz ratyfikacji Konwencji” – dodała.

