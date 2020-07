Sekretarz Rady Europy krytykuje Polskę za chęć wycofania się z tzw. konwencji stambulskiej

Sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić wyraziła w niedzielę opinię, że Polska nie powinna wycofywać się z konwencji stambulskiej. „Wyjście z niej byłoby godne ubolewania i stanowiłoby wielki krok wstecz, jeśli chodzi o ochronę kobiet przed przemocą w Europie” – oświadczyła.

Według sekretarz generalnej Mariji Pejčinović Burić Polska nie powinna wycofywać się z konwencji stambulskiej. W niedzielę oświadczyła ona, że „Wyjście z niej byłoby godne ubolewania i stanowiłoby wielki krok wstecz, jeśli chodzi o ochronę kobiet przed przemocą w Europie” – podała Polska Agencja Prasowa (PAP).

„Zapowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, że Polska powinna wycofać się z konwencji stambulskiej, są alarmujące. Konwencja stambulska jest kluczowym międzynarodowym układem Rady Europy dotyczącym zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – i to jest jedyny cel, jaki jej przyświeca” – napisała Marija Pejčinović Burić w swoim oświadczeniu.

„W przypadku jakichkolwiek nieporozumień lub nieporozumień dotyczących konwencji jesteśmy gotowi wyjaśnić je w konstruktywnym dialogu” – dodała.

Fragment oświadczenia Pejčinović Burić został opublikowany na Twitterze przez rzecznika Rady Europy Daniela Holtgena.

Poland should not withdraw from the Istanbul Convention, says Council of Europe Secretary General: “Leaving the Istanbul Convention would be highly regrettable and a major step backwards in the protection of women against violence in Europe.” pic.twitter.com/dfNT2nmaMG

— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) July 26, 2020