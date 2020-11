KE odpowiada Polsce i Węgrom: mechanizm praworządności zgodny z lipcowym porozumieniem

Komisja Europejska nie zmienia swojego stanowiska: Mechanizm praworządności odpowiada porozumieniu, jakie zawarli w lipcu na szczycie budżetowym szefowie państw i rządów – odpowiedział rzecznik KE Eric Mamer podczas konferencji prasowej na pytanie o stanowisko przyjęte przez Polskę i Węgry.

Widzieliśmy deklarację i oświadczenia, które zostały wydane w kontekście spotkania między węgierskim i polskim premierem. (…) Stanowisko KE nie zmienia się – powiedział na konferencji prasowej w Brukseli Mamer.

Jak informowaliśmy, w czwartek w Budapeszcie spotkali się szefowie rządów Polski i Węgier – Mateusz Morawiecki i Viktor Orban – i przyjęli wspólną deklarację, w której podtrzymali stanowisko ws. budżetu UE na kolejnych siedem lat. Oba kraje sprzeciwiają się mechanizmowi warunkowości.

Warszawa i Budapeszt twierdzą, że „wynik negocjacji pomiędzy prezydencją Rady i Parlamentem Europejskim nie jest zgodny z porozumieniem osiągniętym przez szefów państw i rządów na lipcowej Radzie Europejskiej”.

To jest niezwykle niebezpieczne dla spójności całej Europy, to jest złe rozwiązanie, które grozi rozpadem Europy, rozpadem Unii Europejskiej w przyszłości – powtarzał Mateusz Morawiecki. Jesteśmy ulicznymi bojownikami i rewolucjonistami rządów prawa. To nie jest program polityczny, to jest nasze życie. Jak mogę zostawić własne życie? – mówił w opublikowanym tego samego dnia wywiadzie dla Die Zeit Viktor Orban, gdy został zapytany o możliwość opuszczenia przez Węgry UE.

W piątek Morawiecki potwierdził gotowość zawetowania budżetu w rozmowie z Angelą Merkel.

KE przedstawiła odmienne stanowisko w tej sprawie. Uważamy, że mechanizm warunkowości, który został przyjęty odpowiada porozumieniu wypracowanemu przez liderów w lipcu podczas Rady Europejskiej. Uważamy, że to mechanizm, który jest skupiony, tak jak powinien być, na ochronie unijnego budżetu – zaznaczył rzecznik KE.

Mamer stwierdził, że mechanizm ma być stosowany w równy sposób do wszystkich państw członkowskich, a środki, które miałby w jego ramach być ewentualnie stosowane, mogą być poddane ocenie Trybunału Sprawiedliwości UE.

Rzecznik potwierdził, że przewodnicząca KE otrzymała kolejny list od polskiego premiera, w którym przedstawił on swoje stanowisko jeśli chodzi o mechanizm warunkowości. Zapowiedział, że Komisja odpowie na to pismo w odpowiednim czasie.

Poza wymianą listów nie ma zaplanowanych kontaktów między Morawieckim, a Ursulą von der Leyen, przewodniczącą KE. Komisja przypomniała, że to niemiecka prezydencja kieruje rozmowami w tej sprawie.

Mamer mówił, że o planie „B”, na wypadek braku porozumienia, mówią traktaty. Jeśli wieloletnie ramy finansowe nie są przyjęte, zgodnie z traktatem Komisja pracuje nad technicznymi alternatywami. Ale naszym priorytetem jest przyjęcie wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy tak szybko jak to możliwe przed końcem roku – zaznaczył.

Kresy.pl / interia.pl