Kazachstan zablokował 1700 wagonów z rosyjskim węglem

Rosną napięcia między Rosją a Kazachstanem. Kazachstan zablokował na swoim terytorium 1700 wagonów z rosyjskim węglem.

Kazachstan w odpowiedzi na zablokowanie przez Rosję kazachskiej ropy naftowej zablokował na swoim terytorium 1700 wagonów z rosyjskim węglem – podał serwis NEXTA w poniedziałek.

#Kazakhstan in response to #Russia’s blocking of #Kazakh oil exports blocked 1,700 railcars with #Russian coal on its territory.

Tensions between Russia and Kazakhstan are rising.

📰UNIAN pic.twitter.com/PBixnh8uI1

— NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2022