Do Kłajpedy zawinął drugi tankowiec z amerykańską ropą dla Białorusi

76 tysięcy ton ropy z USA trafiło do litewskiego portu w Kłajpedzie. Ropa zostanie drogą kolejową przewieziona na Białoruś. To już drugi taki transport z USA.

W niedzielę do portu w Kłajpedzie przybył drugi tankowiec z amerykańską ropą dla Białorusi – podała agencja Interfax powołując się na rzecznika białoruskiego koncernu naftowego Biełnieftiechim.

„Dzisiaj do portu w Kłajpedzie przybył tankowiec z amerykańską ropą gatunku White Eagle o pojemności 76 tys. ton” – powiedział dziennikarzom rzecznik prasowy Biełnieftiechimu Aleksandr Tiszczenko.

Według Tiszczenki rozładunek ropy miał zacząć się dzisiaj wieczorem. Później ropa zostanie przetransportowana do białoruskiej rafinerii w Nowopołocku. Pierwsze cysterny mają przybyć do Nowopołocka około 12-13 sierpnia. Dostawa całej partii na Białoruś zakończy się pod koniec miesiąca.

„To już druga dostawa amerykańskiej ropy na Białoruś za pomocą tankowca” – podkreślił przedstawiciel białoruskiego koncernu. „Dostarczony tym razem gatunek został specjalnie opracowany dla europejskich rafinerii jako odpowiednik rosyjskiego gatunku Ural” – dodawał Tiszczenko.

Pierwsza partia amerykańskiej ropy trafiła na Białoruś 11 czerwca br. Jak pisaliśmy, dostarczono ją na Białoruś w ten sam sposób – tankowcem do Kłajpedy, a później drogą kolejową. Ropa ta również została przerobiona w rafinerii w Nowopołocku.

Na początku lipca br. minister spraw zagranicznych Białorusi Władimir Makiej mówił, że dostawy amerykańskiej ropy nie są jednorazowym epizodem, lecz długoterminowym programem.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Przypomnijmy, że 31 grudnia 2019 roku wygasła umowa dotycząca dostaw ropy naftowej z Rosji na Białoruś. Na początku bieżącego roku Rosjanie wstrzymali nawet dostawy ropy, by po kilku dniach powtórnie je uruchomić na zasadzie tymczasowego porozumienia. Ropę tłoczono jednak tylko do jednej z rafinerii – Naftan w Nowopołocku. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko twierdził, że strona rosyjska próbowała narzucić jego państwu ceny powyżej światowego poziomu. Zarzucał też Rosji przymuszanie do integracji. Dostawy ropy na mocy tymczasowego porozumienia były znacznie mniejsze niż rok wcześniej, co poważnie odbiło się na wynikach białoruskiego przemysłu naftowego zapewniającego znaczną część wpływów do państwowego budżetu Białorusi. W rezultacie Białoruś rozpoczęła zakupy ropy naftowej od innych dostawców niż rosyjscy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Pod koniec marca białoruskie władze w końcu uzgodniły dostawy ropy z dużymi rosyjskimi dostawcami. Zakupy za granicą są jednak kontynuowane.

Kresy.pl / Interfax