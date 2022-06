Podczas piątkowego panelu dyskusyjnego w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Sankt Petersburgu prezydent Kazachstanu, Kasym-Żomart Tokajew w obecności Putina, odmówił uznania niepodległości samozwańczych republik ŁRL i DRL.

Kazachstan nie uzna niepodległości obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie, poinformował w piątek prezydent Kasym-Żomart Tokajew, podczas piątkowego panelu dyskusyjnego w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Sankt Petersburgu.

„Jeśli prawo do samostanowienia zostanie wprowadzone w życie na całym świecie, zamiast 193 państw, które są obecnie członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych, będzie ponad 600 krajów. Oczywiście byłby to chaos” – powiedział Tokajew.

„Z tego powodu nie uznajemy Tajwanu, Kosowa, Osetii Południowej czy Abchazji. Ta zasada będzie stosowana również do terytoriów quasi-państwowych, którymi naszym zdaniem są Donieck i Ługańsk” – powiedział Tokajew.

