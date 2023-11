Izraelski minister grozi zrzuceniem bomby atomowej na Strefę Gazy

Camara doszedł do władzy w wyniku zamachu stanu w 2008 r. Podczas jego krótkich rządów w 2009 r. doszło do masakry na stadionie, w czasie której wojskowi otworzyli ogień do obywateli zabijając 157 obywateli protestujących przeciwko władzy Camary. W 2010 r. stracił władzę. Przez lata żył on na wygnaniu po w Burkina Faso. Przeżył próbę zamachu ze strony jednego z ochroniarzy, zanim wrócił do ojczyzny pod koniec 2021 r. Został aresztowany.

W sobotę przed południem w stolicy kraju w Konarky, w dzielnicy Kaloum słyszalna była intensywna strzelanina. Jak podały władze był to atak grupy uzbrojonych mężczyzn na miejscowe więzienie. Napastnicy zdołali uwolnić Camarę. Wraz z nim z cel zbiegli również Claude Pivi i Blaise Goumou, również podejrzani w sprawie masakry.