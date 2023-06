Indie groziły zablokowaniem Twittera – twierdzi jego założcyciel

Indie zagroziły zablokowaniem Twittera, jeśli adminsitracja serwisu nnie zastosuje się do nakazów kontroli kont, powiedział jego współzałożyciel Jack Dorsey.

Dorsey, który zrezygnował z funkcji CEO Twittera w 2021 roku, powiedział w poniedziałek, że Indie zagroziły firmie zamknięciem jej miejscowego oddziału i nalotami na pracowników, jeśli nie zastosują się do rządowych żądań usunięcia postów i ograniczenia kont krytycznych wobec rządu w związku z protestami rolników w 2020 i 2021 roku.

Former Twitter CEO @Jack Dorsey in an interview to @esaagar @krystalball on Breaking Points talks about Worlds Largest Democracy,

“India for example, India is one of the country which had many requests around farmers protests, around particular journalists which were critical of… pic.twitter.com/unF6dVmv0O

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) June 12, 2023