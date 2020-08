Estonia pozyskała kolejne działa samobieżne K9

Estonia w ramach opcji do głównego kontraktu otrzymuje 6 kolej­nych arma­to­hau­bic samo­bież­nych K9 Thunder kal. 155 mm, produkowanych w Korei Południowej. Według dostępnych informacji, nie są to jednak nowe działa.

Południowokoreańska korporacja Hanwha Defense w pierwszej połowie tego roku dostarczyła do Estonii 6 kolejnych samobieżnych haubic K9 kal. 155 mm. Zamówienie to było opcją, na którą Estończycy zdecydowali się po zrealizowaniu kontraktu na dostawę 12 sztuk tej broni. Jak podaje serwis „Business Korea”, wartość tego dodatkowego zamówienia to 26,1 mld wonów, czyli równowartość ponad 81,4 mln zł.

Koreańskie media informowały o tym pod koniec ubiegłego tygodnia. Zaznaczano, że Korea Południowa sprzedała za granicę już ponad 600 haubic samobieżnych K9, zaś Hanwha Defense spodziewa się kolejnych zamówień. Przykładowo, Norwegia, która w 2017 roku zamówiła 24 haubice K9 w ubiegłym miesiącu poprzez swojego ambasadora w Seulu wyraziła zadowolenie z tej broni. Wywołało to spekulacje na temat możliwości zdecydowania się przez Norwegów na kolejne 24 haubice, zawarte w poprzednim kontrakcie jako opcja.

Kupione przez Estonię haubice K9 nie są jednak nowe, ale używane. Według dostępnych informacji mają po 10-12 lat. Przed dostarczeniem miały zostać wyremontowane i zmodernizowane.

Innym państwem typowanym jako kolejny, duży importer K9 są Indie, gdzie broń ta jest produkowana we współpracy z indyjskim przemysłem. Do końca tego roku ma zostać zrealizowany kontrakt na dostawę 100 haubic, przy czym spodziewane są kolejne zamówienia. Hanwha Defense chce też sprzedawać K9 Australii i krajom Bliskiego Wschodu.

Przypomnijmy, że na tym samym podwoziu, co południowokoreański K9 Thunder, w Polsce budowane są armato-haubice Krab. Przed pięciu laty pisaliśmy, że kontrakt w tej sprawie dotyczy łącznie 120 podwozi, które opracowano oryginalnie dla samobieżnej armatohaubicy K9 kal. 155-mm. Samsung Techwin miał wyprodukować i do 2017 roku dostarczyć do Polski 24 egzemplarze, 12 dalszych w 2018 roku. Zgodnie z założeniami 84 zostaną złożone na podstawie licencji i transferu technologii w Polsce w latach 2018-2022. Umowa jest warta łącznie 1,03 mld złotych.

Samobieżne działo K9 Thunder kal. 155 mm posiada maksymalny zasięg strzału 40 km, może poruszać się z prędkością do 67 km/godz i strzelać raz na 30 sekund podczas postoju i raz na minutę będąc w ruchu. Jest zarazem przystosowany do prowadzenia ostrzału w trybie MRSI, w którym wystrzeliwuje 3 pociski w 5-sekundowych odstępach na różnych kątach podniesienia tak, by wszystkie jednocześnie uderzyły w cel. Koreańskie media twierdzą, że broń ta pod względem zasięgu przewyższa amerykańskie systemy artyleryjskie M109 A6 Paladin, a także brytyjskie AS90 Braveheart. Z kolei w porównaniu z niemieckim PzH2000, postrzeganymi jako najsilniejsze na świecie, K9 oferuje lepszy współczynnik koszt-efekt.

businesskorea.co.kr / Kresy.pl