Szef Twittera broni decyzji o zablokowaniu Donalda Trumpa

Prezes spółki zarządzającej platformą Twitter Jack Dorsey napisał, że decyzja o zawieszeniu konta prezydenta USA była słuszna.

Niemal tydzień po podjęciu decyzji o zawieszeniu konta Donald Trumpa na Twitterze szef zarządzającej nim spółki skomentował ją na samym portalu. „Nie świętuję ani nie czuję dumy z tego, że musieliśmy zblokować @realDonaldTrump” – zadeklarował Dorsey w pierwszym z długiej serii wpisów. Jak twierdził decyzja ta została podjęta – „Po wyraźnym ostrzeżeniu, że podejmiemy to działanie” i „na podstawie prawidłowych informacji, jakie posiadaliśmy, na bazie pogróżek dla bezpieczeństwa fizycznego zarówno na Twitterze, jak i poza nim”.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?

— jack (@jack) January 14, 2021