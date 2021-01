Sławomir Nowak pozostanie w areszcie przez kolejne 3 miesiące

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku prokuratury o przedłużenie aresztu tymczasowego dla Sławomira Nowaka. Były minister transportu i były szef ukraińskiej agencji drogowej Ukrawtodor pozostanie za kratkami co najmniej do 16 kwietnia.

Jak podała Polska Agencja Prasowa, decyzja o przedłużeniu aresztu dla Sławomira Nowaka o kolejne 3 miesiące zapadła w środę około godziny 15. O przedłużenie aresztu wnioskowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Zdaniem prokuratora Jana Drelewskiego w razie wyjścia byłego ministra na wolność istniałaby obawa matactwa. Prokurator wskazywał także, że czyny, które zarzuca się Nowakowi, wiążą się z zagrożeniem surową karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Obrona podejrzanego wnioskowała o uchylenie aresztu lub orzeczenie środków wolnościowych. Termin dotychczasowego środka zapobiegawczego wobec Nowaka upływał 16 stycznia.

Sędzia Joanna Grabowska przychyliła się do wniosku prokuratury. W uzasadnieniu postanowienia wskazała na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego wszystkich zarzucanych mu czynów. Uznała także, iż istnieje obawa matactwa oraz wskazała na zagrożenie surową karą. Sławomir Nowak pozostanie w areszcie co najmniej do 16 kwietnia.

Przypomnijmy, że w lipcu 2020 roku były minister transportu i były szef ukraińskiej agencji drogowej Ukrawtodor Sławomir Nowak został zatrzymany pod zarzutami korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz prania brudnych pieniędzy i od tamtej pory przebywa w areszcie tymczasowym. Do przestępstw miało dochodzić w czasie, gdy pracował na Ukrainie jako szef Ukrawtodoru. Razem z nim zostali zatrzymani także Dariusz Z. i Jacek P. Podawaliśmy, że na początku sierpnia w związku ze sprawą zatrzymana została kolejna osoba – Aleksander D. Śledztwo w tej sprawie toczy się równolegle w Polsce i na Ukrainie.

Według źródła PAP dowody w tej sprawie są „porażające” i obejmują m.in. nagrania z podsłuchów a także zeznania wieloletniego przyjaciela Nowaka Jacka P., który jest również podejrzany w tej sprawie.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: CBA: Sławomir Nowak ukrywał majątek o wartości ponad 6 mln złotych

Kresy.pl / businessinsider.com.pl