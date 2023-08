Hołownia zdecydowanie za wprowadzeniem w Polsce euro. „My i PSL jesteśmy absolutnie w forpoczcie”

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia podkreślił, że jego partia oraz PSL, z którym wspólnie startuje w wyborach, zdecydowanie opowiadają się za wprowadzeniem w Polsce euro. „To dawno powinno się stać”.

W czwartek Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050 i jeden z liderów Trzeciej Drogi (koalicyjnego komitetu wyborczego PSL i Polska 2050) wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Białegostoku. W trakcie wydarzenia poruszył temat wprowadzenia w Polsce euro.

– My jesteśmy bardzo za wprowadzeniem euro – zdecydowanie oświadczył Hołownia. – My i PSL jesteśmy tutaj absolutnie w forpoczcie i uważamy, że to dawno powinno się stać, żebyśmy mieli tańsze kredyty, żebyśmy mieli w Polsce więcej inwestorów i miejsc pracy – powiedział były prezenter TVN i autor książek o tematyce związanej z chrześcijaństwem i katolicyzmem, w wyraźnie liberalnym ujęciu.

Hołownia twierdził też, że podczas wyborów parlamentarnych 15 października Polacy zdecydują „czy wrócimy do czasów Gierka i Gomułki”, bo tam, jego zdaniem „prowadzi nas Kaczyński ze swoimi pomagierami”. Powtórzył też swój postulat, aby dać 16-latkom prawo do udziału w wyborach, a także „rozdziału Kościoła od państwa”.

Później do tematu wprowadzenia w Polsce unijnej waluty odniósł się też lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz. W rozmowie na antenie TOK FM przyznał, że „bardzo poważna dyskusja” na ten temat prowadzona jest w gronie władz jego partii, a także w rozmowach z partią Hołowni.

– Jest wiele plusów świadczących za tym, choćby to, żeby Polska miała cel – powiedział szef ludowców. – My się już zobowiązaliśmy do przyjęcia wspólnej waluty podczas referendum akcesyjnego. To jest tylko kwestia czasu, kiedy to nastąpi – dodał.

Kosiniak-Kamysz uważa, że „na pewno kredyty hipoteczne są dużo bardziej stabilne w euro” i „są po prostu tańsze”, zaś „inflacja jest niższa”.

Dodajmy w tym kontekście, że Szymon Hołownia już rok temu przekonywał, iż „wejście do strefy euro jest polską racją stanu”.

PAP / 300polityka.pl / Kresy.pl